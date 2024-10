Ti sei mai chiesto se esistono operatori in grado di offrire tariffe in base alle diverse esigenze degli utenti? La risposta è sì e se non sai di chi stiamo parlando non preoccuparti perché te lo diciamo subito. I servizi messi a disposizione da ho. mobile sono stati progettati con l’obiettivo di aiutare gli utenti a gestire al meglio costi e qualità delle offerte.

Portare l’attuale numero in ho. mobile oppure procedere con l’attivazione di uno nuovo significa beneficiare di offerte con prezzi super vantaggiosi. Ecco perché oggi rappresenta uno degli operatori virtuali preferiti tra quelli presenti sul mercato. Scopriamo insieme che cosa ho. ha deciso di offrire.

ho. mobile: giga, velocità e costi bassi

ho. ha pensato a offerte per qualsiasi tipologia di esigenza. Non mancano infatti offerte con un minimo di 150 GB e altre con ben 250GB. Tra quelle disponibili, ad esempio, c’è la promozione con 150 GB, minuti e sms illimitati a soli 6,99 euro al mese. In alternativa, si può scegliere la tariffa che offre 200GB, minuti e sms illimitati ad un costo pari a soli 8,99 euro al mese.

Se le esigenze dell’utente sono però ancora più elevate, ho. mette a disposizioni tariffe con un numero di GB che arriva a ben 250. In questo caso, viene messo a disposizione un servizio che include 250GB, minuti e sms illimitati al costo di 11,99 euro al mese. Tutte le offerte appena citate hanno un costo di attivazione che varia in base ad alcuni parametri. Tutto dipende infatti dall’operatore di provenienza, con una variazione tra i 2,99 euro e i 29,90.

Oltre alla convenienza, sono tanti i motivi per cui ho. mobile viene preferito dagli utenti. Ha una rete formidabile che consente di sfruttare al meglio i GB a disposizione grazie ad un’esperienza di navigazione eccellente. Inoltre, viene offerta la garanzia soddisfatti o rimborsati che può essere utilizzata entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’offerta.