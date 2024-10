Per tutti gli utenti che intendono cambiare gestore telefonico è disponibile un’offerta particolarmente vantaggiosa. Si tratta della promo di Very Mobile che mette a disposizione dei nuovi clienti minuti ed SMS illimitati con 200 GB. Il tutto viene offerto ad un costo mensile di 6,99 euro.

Oltre ad un prezzo estremamente competitivo, ciò che rende l’offerta di Very Mobile vantaggiosa è la sua qualità. L’operatore garantisce una copertura estesa su tutta la nostra Penisola. Inoltre, le prestazioni di rete permettono agli utenti di accedere ad un’esperienza utile e senza interruzioni.

Very Mobile: i dettagli della nuova offerta

La promozione presenta delle caratteristiche particolarmente interessanti. È possibile procedere con la sua attivazione online. In alternativa, gli utenti possono recarsi nei punti vendita dell’operatore. L’attivazione, il costo della SIM e la sua spedizione risultano essere gratuiti. In questo modo, Very Mobile offre la possibilità di accedere a tali vantaggi senza costi extra.

L’offerta è riservata a tutti gli utenti che provengono da un altro operatore, tra cui Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori. Per visualizzare la lista completa dei gestori disponibili è possibile visitare la pagina web dedicata sul sito di Very Mobile.

L’offerta messa a disposizione dall’operatore virtuale rappresenta un vantaggio importante per tutti gli utenti che intendono cambiare gestore per accedere ad una promo economica, ma che non rinunci alla qualità del servizio. La promozione offre ai nuovi clienti di navigare, guardare contenuti in streaming, effettuare videochiamate e chattare senza alcuna interruzione e intoppo.

Very Mobile si distingue per le sue offerte imbattibili, garantendo vantaggi senza pari ai suoi clienti. Con tariffe competitive e una copertura eccellente propone piani flessibili che includono minuti, SMS illimitati e un’ampia scelta di dati internet. La possibilità di personalizzare il proprio piano assicura soddisfazione a ogni tipo di utente, mentre promozioni periodiche offrono ulteriori risparmi. Con un servizio clienti dedicato e trasparente, Very Mobile si conferma come scelta ideale per chi cerca convenienza e qualità nel settore delle telecomunicazioni.