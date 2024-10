Very Mobile ha annunciato la proroga per una delle sue offerte più vantaggiose. Si tratta di Very 5,99. La promo è disponibile in alcuni negozi aderenti e punti vendita selezionati (come quelli nei centri commerciali). La promo, grazie al cambio data per la scadenza, sarà disponibile fino al 4 novembre.

Very Mobile proroga la sua promo Very5,99

L’offerta messa a disposizione dall’operatore risulta estremamente conveniente. Tutti i nuovi clienti Very Mobile ottengono ogni mese minuti ed SMS illimitati. Sono inclusi 100GB di traffico dati in 4G. Quest’ultimi possono diventare 150 se si sceglie l’opzione di ricarica automatica. Il costo della promozione è uno dei più bassi presenti sul mercato. Si parla di 5,99 euro al mese. E non è tutto.

Very Mobile offre un ulteriore vantaggio. Con la promo è possibile accedere a 2 mesi di ricarica omaggio. Inoltre, l’operatore promette che il prezzo sarà lo stesso “per sempre”. In questo modo assicura ai suoi utenti che non ci saranno cambiamenti sgradevoli.

L’offerta può essere attivata solo se si richiede la portabilità del proprio numero da altri operatori. Tra cui ci sono Iliad, PosteMobile, CoopVoce ed altri. Per visionare la lista completa è possibile recarsi sul sito web ufficiale di Very. È importante ricordare che al momento sono esclusi 3 gestori. Si tratta di Kena, ho. Mobile e Spusu. Il costo di attivazione è gratuito. Mentre per quanto riguarda la nuova SIM Very Mobile è richiesto un pagamento pari a 10 euro.

Il settore della telefonia è uno dei più attivi. Ogni giorno vengono proposte nuove promo che promettono di rispondere alle esigenze degli utenti. Very Mobile dal suo lancio, ha proposto sul mercato una serie di promozioni sempre vantaggiose e pronte a competere con la concorrenza. Very 5,99 è una promo estremamente conveniente che mette a disposizione degli utenti una serie di vantaggi imperdibili. Se siete interessati all’offerta, il consiglio è quello di procedere prima della data di scadenza.