Truffa con phishing: il messaggio che svuota il conto agli utenti

Gli inganni purtroppo sono arrivati ad essere un aspetto ordinario, qualcosa che compare quotidianamente. Al momento sono molte le segnalazioni riguardanti una truffa, anzi due truffe. Queste fanno parte probabilmente dello stesso ramo ed hanno lo stesso obiettivo: derubare gli utenti.

Come si può vedere nel paragrafo in basso, i messaggi a tratti sembrano anche essere convincenti. Moti utenti infatti ci sono caduti senza pensarci due volte. È necessario fare attenzione.

Truffa incredibile: qualcuno ha davvero creduto di aver vinto un iPhone 16 Pro Max

“Offerta esclusiva iPhone 16 Pro Max in Italia

Congratulazioni

Perché scegliere l’iPhone 16 Pro Max?

Passa all’ultimo e migliore di Apple. Con un design elegante, prestazioni potenti e un sistema fotografico rivoluzionario, l’iPhone 16 Pro Max ha tutto ciò di cui hai bisogno.

Schermo spettacolare da 6,7 pollici

Fotocamera a triplo obiettivo avanzato per foto professionali

Chip A16 Bionic ultra-veloce per prestazioni fluide

Batteria a lunga durata per un utilizzo ininterrotto

Nuovo sistema iOS con funzionalità entusiasmanti

Approfitta dell’offerta ora

Speriamo che questo messaggio sia di vostro gradimento. Tuttavia, se non desiderate ricevere ulteriori e-mail, vi preghiamo di annullare l’iscrizione qui“.

Di messaggio in realtà, oltre a questo ce n’è anche un altro che potrebbe essere ancora più pericoloso, soprattutto se gli utenti hanno fatto un ordine online. In breve si fa credere agli utenti di avere un pacco pronto a tornare al mittente e dunque di dover effettuare una procedura:

“Caro Cliente,

Desideriamo informarti che il tuo pacco è in fase di restituzione al mittente. Ti invitiamo a ricontrollare le informazioni che hai fornito.

Se desideri organizzare una nuova consegna, visita il link relativo al tuo pacco personalizzato per aggiornare correttamente l’indirizzo di spedizione.

Copia codice

AGGIORNA IL TUO INDIRIZZO

Se hai domande o dubbi, non esitare a contattarci. Siamo qui per assisterti.

Cordiali saluti,

Il Team di Assistenza Clienti DHL“.