TIM ha trovato l'antidoto per Iliad: ecco 3 offerte fino a 300 GIGA

Tra i migliori gestori ovviamente c’è anche il nome di TIM e come si è potuto vedere già in passato, le sue soluzioni mobili sono davvero eccezionali. Non manca nulla: prezzo basso, tantissimi giga per navigare sul web e soprattutto minuti senza limiti per telefonare chiunque.

Questo è tutto ciò che occorre quando si aspetta una nuova offerta da sottoscrivere e il provider italiano lo ha messo già a disposizione nel 2023. Ovviamente ci sono tantissime offerte che possono sembrare meno interessanti di altre ma i gestori in genere garantiscono tutto ciò che occorre. La gara dunque continua ma con TIM che questa volta tenta di prendere in mano le redini del gioco.

TIM: queste sono le migliori offerte del mese e partono da soli 6,99 €

Secondo quanto riportato, la primo offerta che tutti stanno sottoscrivendo è sicuramente la Power Special. Il prezzo mensile di soli 9,99 € al mese consente di avere il meglio con minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e anche con 300 giga in 5G per internet. C’è anche un’altra proposta degna di nota: la Power Supreme Easy. Il prezzo è di 7,99 € al mese per tutti con i soliti SMS e minuti inclusi e infine con 200 giga in 4G.

Per concludere non poteva mancare la possibilità di sottoscrivere per soli 6,99 € al mese la famosissima Power Iron. Questa garantisce minuti illimitati e 200 SMS come le altre due offerte ma con 150 giga in 4G.

Per TIM queste campagne promozionali diventano importantissime siccome la volontà degli utenti è quella di attendere l’arrivo di proposte del genere per poter pensare di tornare indietro. A tal proposito, siccome la maggior parte dei clienti che hanno abbandonato il gestore italiano si trova da quelle parti, TIM ha scelto di destinare le sue soluzioni solo a chi proviene da Iliad e dai gestori virtuali. In più c’è anche un periodo promozionale in atto che garantisce a tutti l’opportunità di avere il primo mese praticamente a zero.