CoopVoce: la EXTRA 300 distrugge TIM e Vodafone senza problemi

Portando le persone a scegliere, tutto ricadrebbe sempre sull’offerta meno dispendiosa e con più contenuti. Su questo ovviamente non ci piove ma c’è sempre chi predilige la qualità e fortunatamente diverse proposte dei vari provider disponibili oggi nel mondo della telefonia mobile italiana vanno di pari passo con questi criteri. Ovviamente la battaglia va avanti da diversi anni, con gestori che hanno preso in mano il pallino del gioco mettendo in circolazione delle soluzioni che qualcuno ha apprezzato particolarmente. Basta veramente poco per accontentarsi, anche perché ormai il minimo garantito comprende tantissimi giga. Soprattutto gli operatori virtuali riescono a mettere in mostra le loro qualità, anche perché hanno una peculiarità su tutte: la possibilità di lasciare i prezzi invariati per sempre. Per questo motivo gli altri gestori fanno un po’ più di fatica ma durante l’ultimo periodo tutto ciò sembrerebbe essere cambiato. Stando a quanto riportato infatti CoopVoce, che è un provider virtuale, avrebbe deciso di mettersi in moto la sua macchina perfetta, quella fatta di offerte top nel suo organigramma, utili soprattutto a difendersi dalla concorrenza che incombe.

CoopVoce: la EXTRA 300 è davvero interessante, costa pochissimo e offre il meglio

Per partire, bisogna chiarire un aspetto molto importante che interessa di certo gli utenti che scelgono CoopVoce: il provider offre delle promo con prezzi che non cambiano mai. Questo vantaggio consente a tutti di migliorare la loro offerta precedente, restando pertanto anche molto soddisfatti in merito ai contenuti.

CoopVoce ha lanciato la miglior promo di sempre, la sua EXTRA 300 che già tempo fa aveva mostrato tanta qualità e quantità ovviamente. Tutto parte con 300 giga in 4G per navigare in internet ogni mese ma c’è anche dell’altro. CoopVoce offre infatti per 9,90 € al mese anche minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e un mese gratis per chi la sceglie entro il prossimo 27 ottobre 2024.