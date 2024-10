Purtroppo arriva l’addio di un imponente marchio nel mondo degli aerei e motori elettrici, il quale ha caratterizzato però di molto il mondo della strada e automobili di lusso. Parliamo appunto di Rolls-Royce.

Marchio che si allontana definitamente da questo mondo, dopo pochi mesi di duro lavoro e passione.

Rolls-Royce, un addio?

Come già comunicato e spiegato prima è arrivato l’annuncio della grande casa produttrice di lusso per la sua chiusura nella divisione della propulsione elettrica. Rolls-Royce Electrical infatti dopo ben 10 mesi di incertezze e delusioni nel trovare un acquirente, chiude. Questa imponente decisione è presa in visione di un importare piano di ristrutturazione aziendale, annunciato già a novembre 2023.

Chiudendo i battenti su questo settore si assume un duro colpo per lo stesso settore della propulsione elettrica in aviazione. Facendo un piccolo passo nel passato il suo coinvolgimento in questo settore inizia nel 2018 per poi arrivare con l’iniziativa nel 2019. In seguito nel 2022 Rolls-Royce Electrical è stata scorporata come attività industriale per raggiungere e fornire supporto all’elettrificazione nello stesso settore.

Nonostante i fantastici e sviluppati prodotti, la stessa azienda si è ritrovata in difficoltà nel trovare dei clienti destinati per i suoi prodotti.

Ritornando sulla chiusura di questa grande casa produttrice, arrivano molti punti interrogatici sul futuro della propulsione elettrica nell’aviazione. Decisione che sembrerebbe rallentare lo sviluppo di tecnologie nel settore aereospaziale e con delle possibili ripercussioni sui vari obiettivi di sostenibilità.

Tralasciando la direzione per il futuro della propulsione elettrica nell’aviazione, Rolls-Royce ha confermato che continuerà e completerà il lavoro posto sotto obblighi contrattuali esistenti.

Da questa vicenda con Rolls-Royce Eletrical abbiamo potuto osservare che le sfide tecnologiche ed economiche ancora fanno pressione nello sviluppo di soluzioni nella propulsione elettrica per l’aviazione. Adesso sicuramente ci toccherà osservare con cura lo sviluppo tecnologico di questo settore per capire anche dove ci porterà in futuro.