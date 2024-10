Siamo arrivati ad un periodo temporale dove la tecnologia ormai ha preso parte di qualsiasi cosa. Soprattutto se andiamo a parlare dell’IA. Questa ormai fa parte di ogni tipo di applicazione.

Infatti ultimamente ci sono delle novità che riguardano in particolare il feed di Facebook e Instagram.

IA, adesso nei feed?

Immaginiamo di cominciare a scorrere il nostro feed di Facebook o Instagram e a un certo istante ci compare davanti gli occhi un disegno creato da Meta AI. L’unica cosa che quest’ultimo ha è qualche tratto familiare visto che nella stessa immagine c’è il nostro volto.

Si sta parlando più precisamente di Imagined for You, una nuova funzione facente parte di Meta AI, la quale intraprenderà la creazione di contenuti per noi. Tutto questo in base ai nostri interessi o alle relative tendenze del momento.

Quando capiterà questa immagine di Imagined for You generata tramite l’IA nel feed potremmo usufruire di varie opzioni per condividerla o generare una nuova foto.

Per quanto riguarda l’inclusione del nostro volto la stessa piattaforma genererà immagini create con l’IA sono nel caso che abbiamo attivato la funzione Imagine yourself. La quale include un eventuale aggiunta di foto solo accettando i termini di utilizzo.

Una cosa molto importante da sottolineare è che queste immagini saranno solo visibili nel nostro feed e nel caso decidiamo di condividerle saranno visibili a tutti.

Questa nuova funzione la quale utilizza l’IA è solo in fase di test quindi non si sa quando arriverà in precisione nei nostri feed. Una differenza l’abbiamo subito con Snapchat che ha attivato di recente uno strumento smile, con una funzione chiamata selfie AI.

Oltre questa nuova novità di Meta AI sono in direzione di arrivo molte atre funzionalità. Quest’ultime prenderanno parte in vari settori di tutte le applicazioni Meta stravolgendo il mondo della tecnologia con l’intelligenza artificiale.