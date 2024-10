Rolls Royce ha annunciato la chiusura della sua divisione RollsRoyce Electrical. La quale si dedicava allo sviluppo di motori elettrici per il settore dell’aviazione. La decisione arriva dopo dieci mesi di incertezza. In seguito al fallimento nel trovare un acquirente per la divisione, che si era affermata come uno dei progetti più ambiziosi dell’azienda. Il provvedimento è parte di un più ampio piano di ristrutturazione. Quest’ultimo è stato delineato nel novembre 2023 dall’amministratore delegato Tufan Erginbilgic. Segnando la fine di un capitolo importante per la transizione verso una mobilità aerea più sostenibile.

Rolls Royce: aumentano i dubbi per il futuro

L’azienda britannica aveva iniziato a esplorare il campo della propulsione elettrica nel 2018. Esattamente quando l’attenzione mondiale verso soluzioni ecologiche era in crescita. Nel 2019, Rolls Royce aveva accelerato i suoi sforzi acquisendo tecnologie chiave dalla divisione elettrica di Siemens. Consolidando così la propria posizione in questo settore. Nel 2022, la divisione Electrical era stata scorporata. Ciò al fine di concentrare gli investimenti e le risorse nello sviluppo di tecnologie elettriche per l’aviazione e la mobilità urbana avanzata. Eppure, nonostante questi passi avanti, gli sforzi fatti non sono stati premiati. Il mercato purtroppo non è stato pronto a supportare queste tecnologie. Lasciando RollsRoyce senza clienti per i suoi prodotti all’avanguardia.

La chiusura della divisione Rolls Royce Electrical apre una discussione sulle difficoltà legate alla transizione verso l’energia elettrica nell’aviazione. Nonostante il forte impegno dimostrato, il settore non ha ancora raggiunto una maturità sufficiente. Le tecnologie delle batterie restano infatti in fase di sviluppo. Poiché non sono ancora in grado di garantire prestazioni paragonabili ai motori tradizionali. In particolare per quanto riguarda l’autonomia e la capacità di carico. Ad ogni modo, anche se l’uscita di scena di RollsRoyceElectrical può sembrare un passo indietro, il progresso tecnologico continua. Altri attori del settore stanno investendo in ricerca e sviluppo. Sempre con l’obiettivo di superare le sfide attuali. Così da provare a rendere l’aviazione elettrica una realtà.