L’attesa per la nuova serie OPPO Find X8 sta per finire, ed il suo lancio ufficiale è previsto per il 24 ottobre. Nel frattempo, emergono in rete dettagli sempre più interessanti riguardo alle caratteristiche di questo smartphone. In particolare del modello di punta, l’OPPOFind

X8 Pro. Tra le novità più interessanti vi è il comparto fotografico, che introduce funzionalità innovative mirate a rendere l’esperienza utente ancora più immediata e naturale. L’ azienda si pone l’obiettivo di semplificare la fotografia. In che modo? Puntando su una tecnologia che permetta di catturare immagini senza dover necessariamente passare per numerose impostazioni manuali o modalità speciali.

OPPO Find X8 Pro e pulsante Quick Launch: accessibilità e design in un unico tocco

Pete Lau, Chief Product Officer di OPPO, ha svelato tramite il social network Weibo la filosofia dietro questa innovazione. Appunto quella di rendere la fotografia un gesto intuitivo. Secondo Lau, il nuovo sistema fotografico permette agli utenti di immortalare momenti preziosi senza perdere tempo con regolazioni complesse. In altre parole, basta premere un pulsante per scattare la foto, e lo smartphone si occuperà del resto. Questo approccio si ispira all’idea di catturare la bellezza del mondo in modo spontaneo, senza distrazioni. Rendendo ogni persona un potenziale fotografo con un solo click.

Uno dei punti di forza dell’OPPO Find X8 Pro è il pulsante Quick Launch. Una soluzione che si distingue nettamente dalla concorrenza. Questo è posizionato strategicamente sul lato destro del dispositivo. Facilitando l’accesso sia quando il telefono è tenuto in posizione verticale che orizzontale. In più, grazie all’integrazione di un motore di vibrazione, l’utente riceve un feedback tattile durante l’utilizzo. Migliorando ulteriormente l’esperienza d’uso.

Stile oltre che prestazioni

Ma non è solo la funzionalità a rendere unico questo sistema. OPPO ha infatti lavorato intensamente anche sul design. Riuscendo a realizzare un articolo sottile e leggero. Ciò nonostante la presenza di una fotocamera all’avanguardia. L’azienda infatti sembra essere riuscita a mantenere un perfetto equilibrio tra estetica e tecnologia avanzata.

Oltre alla semplicità d’uso, lo stile del Find X8 Pro punta anche all’armonia visiva. L’obiettivo è quello di integrare il pulsante e il sistema di fotocamera in modo che risultino completamente naturali. In questo modo, l’utente non deve solo affidarsi a un dispositivo potente, ma anche maneggevole e piacevole da utilizzare. Senza sacrificare l’eleganza.