Il progetto che prevede la diminuzione delle emissioni si sta espandendo sempre di più. Oltre il settore delle automobili, ora si sta puntando a quello dell’aviazione. Sono diverse le aziende che stanno lavorando per rendere i loro aerei più sostenibili. Nello specifico, si parla di nuovi aerei elettrici e veicoli alimentati da idrogeno.

Uno dei soggetti principali dei nuovi progetti è la Alliance for Zero-Emission Aviation (AZEA). Si tratta di un’alleanza pubblico-privata creata dalla Commissione Europea. Il suo scopo è quello di coordinare le attività di decarbonizzazione nel settore degli aerei.

Come potrebbe cambiare il settore degli aerei nei prossimi anni

Secondo quanto dichiarato dall’AZEA, entro il 2050, verranno immatricolati almeno 5mila nuovi aerei elettrici e ad idrogeno. Un progetto che si inserisce alla perfezione nel programma della seconda edizione del salone “Air Mobility Show”. Quest’ultimo è dedicato alla mobilità aerea e all’aviazione elettrica. L’evento si terrà dal 16 al 18ottobre alla Fiera di Roma.

Secondo le previsioni di AZEA saranno diversi i veicoli aerei elettrici, ad idrogeno o ibridi che entreranno a far parte del mercato. L’introduzione di quest’ultimi potrebbe portare ad una riduzione delle emissioni di carbonio che va dal 12% al 31%. I nuovi aerei green entreranno nel mercato dell’aviazione generale, ma anche per i collegamenti di linea regionali. Inoltre, verranno introdotti anche nel settore degli aerotaxi e per decollo/atterraggio verticali.

Al momento queste sono solo previsioni. Le aziende sono alle prese con le nuove tecnologie per realizzare tale scenario. Al momento sono diversi i progetti che si concentrano su aerei ad idrogeno ed elettrici. Sarà necessario attendere per comprendere se potranno essere commercializzabili entro i tempi ipotizzati dall’AZEA. Il 16 ottobre si terrà il salone “Volo futuro: prospettive dell’aviazione elettrica e sostenibile” durante il convegno internazionale. Tale occasione potrebbe rappresentare la giusta occasione per approfondire quanto detto ed ottenere maggiori informazioni a riguardo.