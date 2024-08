Anker Prime da 27650mAh (250W), si adatta perfettamente al MacBook Pro da 16 pollici, che ha una batteria con una capacità nominale simile a quella di questo power bank (99,6Wh contro 99,56Wh) e può essere ricaricato rapidamente a 140W.

Collegando il cavo USB-C a MagSafe 3 di Apple al power bank, puoi sfruttare una delle due porte PD 3.1 da 140W per ricaricare velocemente il MacBook Pro da 16 pollici. Sebbene il power bank includa un cavo USB-C a USB-C perfettamente compatibile con la ricarica a 140W, Apple consente la ricarica rapida solo utilizzando il proprio cavo proprietario.

Questo dispositivo rappresenta una soluzione ideale per chi necessita di una fonte di energia affidabile e potente in mobilità, garantendo prestazioni elevate e compatibilità ottimale con i dispositivi Apple di ultima generazione.

Specifiche tecniche

Capacità della batteria : 99,56Wh

: 99,56Wh Potenza di uscita massima : 140W

: 140W Potenza di uscita totale : 250W

: 250W Potenza di ingresso : 170W

: 170W Porte USB : 2x USB-C (140W PD 3.1) 1x USB-A (65W PD 3.0)

: Dimensioni : 16,2 x 5,7 x 5 cm

: 16,2 x 5,7 x 5 cm Peso: 659 g

Performance

Anker afferma che, utilizzando questo power bank con il cavo di ricarica Apple, è possibile ricaricare rapidamente il MacBook Pro top di gamma fino al 50% in soli 30 minuti. In teoria, dovreste ottenere quasi una carica completa per un MacBook Pro da 16 pollici, ma la realtà è un po’ più complessa. Anker sostiene che il Prime 27650mAh può caricare un MacBook Pro da 16 pollici fino a circa il 70%.

Nei nostri test, abbiamo caricato al 100% un MacBook Pro M2 da 14 pollici (con capacità della batteria di 69,6Wh), lasciando il 18% di carica residua nel power bank. Tuttavia, quando abbiamo tentato una seconda ricarica, rimaneva poca energia. Anker dichiara che questo power bank può ricaricare un MacBook Air da 13 pollici (58,2Wh) una volta e un quarto.

Oltre alla notevole capacità di ricarica per laptop, l’Anker Prime 27650mAh può caricare simultaneamente altri dispositivi, come uno o due iPhone, AirPods o Apple Watch.

Questo power bank è ideale per chi necessita di ricaricare un iPhone più volte, ad esempio durante un campeggio o un lungo volo intercontinentale. Con la sua ampia capacità, può alimentare diversi dispositivi. Per power bank più compatti per iPhone, consultate la nostra selezione dei migliori power bank MagSafe.

Un iPhone 14 potrebbe essere ricaricato quattro volte e mezza utilizzando l’intera capacità del power bank. Nei nostri test, abbiamo completamente ricaricato un iPhone 15 Pro in circa 1 ora e 40 minuti, lasciando l’85% di carica nel power bank.

Il dispositivo è dotato di tre porte USB nella parte superiore. Ciascuna delle due porte USB-C può erogare fino a 140W. Sebbene abbia una potenza massima totale di 250W, non è possibile ricaricare rapidamente due MacBook Pro da 16 pollici contemporaneamente: utilizzando le due porte USB-C insieme, una funziona a 140W e l’altra a 100W, comunque sufficiente per ricaricare rapidamente un laptop e un altro a velocità standard simultaneamente.

Utilizzando tutte e tre le porte contemporaneamente, una USB-C avrà un potenziale di 140W, l’altra USB-C può caricare fino a 92W, e la porta USB-A funzionerà a 18W, sufficiente per ricaricare rapidamente un iPhone se si dispone ancora di un cavo di ricarica USB-A.

Naturalmente, anche il power bank stesso si scaricherà. È possibile ricaricarlo in meno di 40 minuti utilizzando contemporaneamente le due porte USB-C.

Portabilità

Il power bank Anker Prime 27650mAh è leggermente più alto di un iPhone, ma ovviamente molto più largo e profondo. Nonostante sia relativamente compatto, dal punto di vista della portabilità questo power bank è troppo grande e pesante per essere tenuto in tasca. Con un peso di 659 grammi, probabilmente non vorrete che appesantisca costantemente il vostro zaino o la vostra borsa.

Tuttavia, se prevedete di essere lontani da una presa di corrente per un lungo periodo, non è eccessivamente pesante da portare con voi durante i vostri spostamenti.

Considerazioni aggiuntive sulla portabilità:

Dimensioni : Con le sue misure di 16,2 x 5,7 x 5 cm, il dispositivo occupa uno spazio significativo in una borsa o in uno zaino.

: Con le sue misure di 16,2 x 5,7 x 5 cm, il dispositivo occupa uno spazio significativo in una borsa o in uno zaino. Peso : I 659 grammi di peso sono paragonabili a quello di un libro tascabile di medie dimensioni o di una bottiglia d’acqua da mezzo litro.

: I 659 grammi di peso sono paragonabili a quello di un libro tascabile di medie dimensioni o di una bottiglia d’acqua da mezzo litro. Utilizzo : È ideale per viaggi di lavoro, conferenze o situazioni in cui si prevede di utilizzare intensivamente il laptop lontano da fonti di alimentazione.

: È ideale per viaggi di lavoro, conferenze o situazioni in cui si prevede di utilizzare intensivamente il laptop lontano da fonti di alimentazione. Alternativa ai caricabatterie da muro : Può sostituire la necessità di portare con sé il caricabatterie tradizionale del laptop in alcuni scenari.

: Può sostituire la necessità di portare con sé il caricabatterie tradizionale del laptop in alcuni scenari. Versatilità: La capacità di caricare più dispositivi lo rende particolarmente utile per chi viaggia con vari gadget elettronici.

Più di una semplice batteria

Questo power bank Anker è un dispositivo sofisticato che offre funzionalità avanzate, distinguendosi dai comuni caricabatterie portatili.

La caratteristica più evidente è il display digitale a colori sulla parte frontale, che mostra la capacità residua della batteria e le informazioni su input e output di energia.

Oltre a questi dati di ricarica, il power bank può essere controllato tramite l’app Anker, che fornisce statistiche in tempo reale (tempo di ricarica rimanente e indicatori di potenza in ingresso e uscita). L’app può anche ottimizzare il processo per prolungare la durata della batteria sia dei dispositivi in carica che del power bank stesso.

È persino possibile utilizzare la funzione ‘Trova Dispositivo’ dell’app per attivare un allarme sonoro dal power bank quando si ha bisogno di localizzarlo.

Il power bank viene fornito con una custodia morbida da viaggio e un cavo USB-C corto da 0,6 metri.

Sicurezza

Anker è un produttore di accessori affidabile. Considerando che le batterie possono essere volatili, è importante non rischiare la sicurezza dei propri dispositivi o della propria casa con marchi sconosciuti e più economici.

Dal punto di vista della sicurezza, Anker afferma che la sua tecnologia ActiveShield 2.0 monitora costantemente la temperatura del power bank per garantire una ricarica sicura. È inoltre inclusa la tecnologia Power Delivery 3.1 per una ricarica efficiente e sicura dei dispositivi.

Con una capacità di 99,56Wh, questo power bank rientra nei limiti consentiti per il bagaglio a mano dalle compagnie aeree secondo le normative TSA, CAA e EASA.

Considerazioni aggiuntive:

Versatilità : La presenza del display e dell’app rende questo power bank particolarmente utile per utenti che necessitano di un controllo preciso sulla ricarica.

: La presenza del display e dell’app rende questo power bank particolarmente utile per utenti che necessitano di un controllo preciso sulla ricarica. Gestione intelligente : La capacità di ottimizzare la ricarica può contribuire a prolungare la vita utile sia del power bank che dei dispositivi ricaricati.

: La capacità di ottimizzare la ricarica può contribuire a prolungare la vita utile sia del power bank che dei dispositivi ricaricati. Praticità in viaggio : La conformità alle normative aeree lo rende un compagno ideale per i viaggiatori frequenti.

: La conformità alle normative aeree lo rende un compagno ideale per i viaggiatori frequenti. Valore aggiunto: Le funzionalità extra, come la localizzazione tramite app, offrono un valore aggiunto rispetto ai comuni power bank.

Conclusioni

Il power bank Anker 250W da 27650mAh è un caricabatterie portatile compatto ma ad alta capacità per laptop, in grado di fornire una ricarica quasi completa ad alta velocità per un MacBook Pro da 16 pollici, una carica completa per un MacBook Pro da 14 pollici e oltre una carica e un quarto per un MacBook Air da 13 pollici. In alternativa, potrebbe ricaricare un iPhone quattro volte.

Date le sue dimensioni e il suo peso, non è adatto per essere portato in tasca, ma si può facilmente inserire in una piccola borsa durante i viaggi.

Esistono power bank per laptop ad alta capacità più piccoli, ma questo modello offre un apprezzabile equilibrio tra potenza e portabilità. È particolarmente indicato per i possessori di MacBook Pro da 16 pollici, che possono sfruttare appieno la sua capacità di ricarica a 140W e la piena corrispondenza con la capacità della batteria del laptop.

Prezzo e acquisto

Anker Prime da 27650mAh (250W) può essere acquistato direttamente su Amazon al prezzo di 169.99 € e dal 2 Agosto 2024 al 25 Agosto 2024 inserendo il codice sconto ANKERPRIMEIT si può approfittare di un ulteriore sconto del 15% portando il prezzo a 144.49 €.