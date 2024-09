Uno dei prodotti più attesi nel panorama dei videogiochi è costituito senza dubbio da Nintendo Switch 2 la console di Nintendo infatti si sta facendo attendere e sono tantissime le voci che stanno circolando il suo merito preannunciandone alcune caratteristiche.

Alcune pagine Reddit in questo momento sono un fermento dal momento che sono trapelate online alcune immagini render che ci mostrano come potrebbe essere il prodotto finale in arrivo e in presentazione a marzo 2025, ovviamente si tratta di immagini ufficiose che potrebbero rivelarsi corrette ma allo stesso tempo no.

Ricordiamo che la prossima generazione di Nintendo switch in introdurrà interessanti novità come un nuovo display da 8 pollici, un nuovo attacco magnetico per i Joycon ovviamente, un nuovo hardware per garantire delle prestazioni senza precedenti, si parla infatti di 12 GB di RAM, per quanto riguarda il display, invece è ancora da confermare l’arrivo di un modello OLED e di un modello LCD.

Le specifiche da smanettoni

SoC : GMLX30-R-A1 CPU+GPU

: GMLX30-R-A1 CPU+GPU RAM: 6GbX2 dual channel, LPDDR5X, 7500 MT/s

6GbX2 dual channel, LPDDR5X, 7500 MT/s Storage: THGJFGT1E45BAILHW0: 256 GB, UFS 3.1, 2100 MB/s

THGJFGT1E45BAILHW0: 256 GB, UFS 3.1, 2100 MB/s Chip sonoro : Ruiwu ALC5658-CG.

: Ruiwu ALC5658-CG. NFC : NXP IPN7160B1HN

: NXP IPN7160B1HN Microfono : CMB-MIC-X7.

: CMB-MIC-X7. Doppia ventola per cooling system , BSM0405HPJH9 e BSM0505HPJQC

, BSM0405HPJH9 e BSM0505HPJQC Chip per la conversione del flusso video da DisplayPort a HDMI Ruixian

da DisplayPort a HDMI Ruixian Scheda di rete : Ruiming RTL8153B-VB-CG e chip Gigabit Ethernet

: Ruiming RTL8153B-VB-CG e chip Gigabit Ethernet Speakers : MUSE BOX-L e MUSE BOX-R (stereo a due canali).

: MUSE BOX-L e MUSE BOX-R (stereo a due canali). Dimensioni spaziali: 206 x 115 x 14 mm, in plastica

Queste al momento sono le possibili caratteristiche trapelate online messe dopo mese che dovrebbero andare a costituire il prossimo prodotto di Nintendo, ovviamente sono tutte informazioni ufficiose che dovranno essere confermate da Nintendo stessa, la sensazione però guardando l’immagine che sicuramente avremo una console dal design più snello e fresco rispetto al modello precedente.

Per il resto, non rimane che attendere il prossimo anno per toccare con mano quello che Nintendo ha deciso di fare con la propria console portatile.