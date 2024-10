MG ha lanciato in questi giorni le nuove ZS Hybrid+ e HS Plug-in, due vetture dai design rinnovati, interni più focalizzati sul fornire il massimo comfort agli utilizzatori, ma soprattutto tanta tecnologia che le proietta verso un futuro più moderno e radioso.

MG ZS Hybrid+

La vettura presenta un design differente, più moderno, anche se riprende qualche tratto stilistico del passato, il frontale ha una griglia dalle dimensioni importanti, con il disegno a L capvolta, posta tra due fenders verticali. I fari anteriori sono a LED (alogeno su STD), con interno cromato a Y, che proseguen anche nella parte esterna. Completa il frontal una doppia nervatura del montante C. Il posteriore propone una firma luminosa a LED comprensiva di luci di marcia e freno.

Gli interni sono molto più spaziosi, con passo allungato di 30 millimetri, propongono regolazione dei sedili in elettrico, ben 30 vani portaoggetti, ma anche un display centrale touch che può arrivare fino a 12,3″ (di base è da 10,25″), con supporto ad Android Auto e Apple CarPlay solo il versione wired. Tutti gli allestimenti sono dotati di display da 7 pollici per il guidatore, e due piccoli display per giri e velocità.

Tecnologia è la parola d’ordine, con tutti gli ADAS di livello 2+, MG Pilot e la funzione di controllo remoto tramite app iSmart. La vettura viene venduta in motorizzazione full hybrid con motore a benzina 4 cilindtri 1.5 aspirato e batteria da 1,83 kWh. La potenza di picco è di 197cv, con consumi di 5,5 litri ogni 100km in uso combinato.

MG HS e HS Phev

MG Hs vuole abbandonare le linee sinuose per abbracciare linee più marcate, per un maggior carattere ed eleganza. Il frontale ha una unica griglia centrale, con elementi lucidi ad L rovesciata, faro full LED ed una linea cromata che unisce le due parti. I passaruota presentano finitura nera, con cerchi da 19 pollici 225/55, ed un posteriore inclinato che si unisce al posteriore con luci LED di serie.

Gli interni presentano una plancia composta da due display da 12,3 pollici l’uno, con lo schermo fronte guida a offrire tutte le informazion irelative alla marcia. Il cambio, posto nel tunnel centrale, ha dimensioni ridotte, con bottone P separato. Il volante è a doppia sezione appiattita, con bottoni fisici dedicati e ADAS di livello 2+. I sedili anteriori hanno tecnologia zero-gravity, integrando venti millimetri di memory-foam per migliorare la comodità.

In termini di tecnologia ritroviamo tutte le funzioni di cui abbiamo parlato nel modello precedente. La vettura viene venduta in versione benzina, da 1496cc a 4 cilintri con 170cv, 275nm di coppia e cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 7 rapporti, passando poi per la PHEV: 1.5 turbo a ciclo miller da 105kW/143CV, con un primo motore da 61kW che funge da starter, ed un secondo per muovere la vettura da 135kW. La batteria integrata è da 21,4 kWh, con oltre 100km di autonomia in modalità EV, ed una potenza complessiva di 307CV.