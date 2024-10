Avete mai pensato di acquistare un’auto in grado di adattarsi alle varie esigenze? La City Transformer CT-2 non è un classico veicolo ma si contraddistingue grazie al suo design del tutto versatile e unico.

Stiamo infatti parlando di una citycar che può essere adattata in base agli spazi in cui ci si trova. La casa costruttrice ha infatti deciso di creare un mezzo in grado di variare le proprie dimensioni per consentire di viaggiare comodamente anche in città e trovare facilmente un parcheggio. Scopriamo insieme maggiori dettagli sulla City Transformer CT-2 nel corso di questo articolo interamente dedicato ad un mezzo innovativo e tecnologico.

City Transformer CT-2: veicolo ideale per la città

Protagonista del Salone di Torino 24, la City Trasformer CT-2 non è di certo un veicolo che può passare inosservato per le sue caratteristiche e per il design che cattura l’attenzione di qualsiasi appassionato del settore automotive. Non a caso, si tratta della seconda generazione del veicolo elettrico a due posti che è capace di modificare la propria larghezza al fine di adattarsi alle condizioni che lo circondano e, in particolar modo, in situazioni di traffico elevato tipico delle grandi città.

Come anticipato, tutti gli utenti curiosi possono vedere dal vivo la nuova generazione del veicolo in occasione del Salone Auto di Torino. Nel frattempo, possiamo però anticipare le caratteristiche tecniche del Transformer CT-2. Il powertrain elettrico è accompagnato da una batteria LFP in grado di offrire fino a 180 km di autonomia con una carica completa. Oltre ad una lunghezza di 2,5 metri e un vano di carico da ben 450 litri, come anticipato, si contraddistingue grazie alla presenza di una carreggiata allargabile. Il telaio è in grado di passare da 1 metro a 1,3 metri, 1 nella configurazione City e 1,3 nella configurazione Performance.

Secondo quanto diffuso, il debutto del City Transformer CT-2 sul mercato europeo è previsto per l’ultimo trimestre del 2026. Non ci resta, dunque, che attendere questa speciale citycar.