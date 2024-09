MG al Salone di Torino: innovazione tra ibrido ed elettrico

MG ha scelto il Salone di Torino per esporre la MG3 Hybrid+. La sua nuovissima vettura combina in modo perfetto un motore elettrico da 100 kW (136 CV) con un propulsore termico da 75 kW (102 CV). La sua batteria da 1,83 kWh appare “completa”: la rende un’auto adatta sia ai tragitti urbani che ai viaggi più lunghi. Qual è la particolarità che rende questa vettura così interessante? La MG3 Hybrid+ garantisce consumi ridotti. Il dato dichiarato è di soli 4,4 l/100 km, davvero sorprendente. Per chi cerca una soluzione ecologica e al tempo stesso che abbia buone prestazioni, questa vettura MG sicuramente potrebbe essere un’opzione parecchio valida. La tecnologia a bordo è avanzatissima. Questo grazie al sistema MG iSMART, che consente di regolare funzioni come la climatizzazione direttamente dallo smartphone. Tale caratteristica rende l’auto estremamente versatile e comoda da usare in qualsiasi strada o tragitto.

Le prestazioni del nuovo modello MG

Oltre alla MG3 Hybrid+, MG ha portato a Torino la sua proposta più sportiva. Parliamo della MG4 XPOWER. Questa vettura, con i suoi 435 CV e uno 0-100 km/h in soli 3,8 secondi, cerca di conquistare chi cerca emozioni forti alla guida. Il suo punto di forza? Cos’ha di meglio? Il doppio motore elettrico e una coppia massima di 600 Nm la rendono una delle auto elettriche più potenti del marchio. Grazie alla sua batteria da 64 kWh, l’autonomia arriva fino a 400 km secondo il ciclo WLTP.

Non manca l’attenzione al comfort e alla sicurezza. La pedaliera sportiva e le sospensioni rigide del 25% ottimizzano in maniera perfetta la dinamica di guida. Il design, invece, è molto elegante con tetto nero e finiture in alluminio la distinguono dalle altre versioni. Quali sono i vantaggi economici provenienti da quest’auto MG? La gamma MG4 offre promozioni interessanti, come l’eco-bonus di 8.000 euro per chi acquista a settembre, senza necessità di rottamazione. MG continua così con evidenza a innovare, offrendo soluzioni tecnologiche avanzate e prestazioni di altissimo livello.