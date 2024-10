Oggi ci sono molte case automobilistiche di macchine sportive e di lusso, in particolare però la McLaren sta stupendo e stravolgendo il settore automobilistico. Ha stravolto il settore creando il nuovo modello della McLaren il W1. Ha delle prestazioni elevatissime, un aerodinamica ben pensata e una tecnologia con gli stessi geni della Formula 1.

Ecco la McLaren W1, la nuova automobile da strada quasi Formula 1.

La nuova W1 ha gli stessi geni della F1 del 1993, e della P1 del 2013. Questo modello monta un motore V8 ibrido che ha la capacità di sviluppare ben 1300 CV. Di queste auto verranno prodotte solo 399 unità e tra l’altro già vendute. Il prezzo dell’auto si aggira intorno alle 2 milioni di sterline (circa 2,4 milioni di euro) con le tasse incluse, nel Regno Unito. Il cliente inoltre può personalizzare l’auto a suo piacimento facendo gonfiare più il costo. La macchina viene spinta da, come detto prima, un V8 biturbo da 4 litri MHP-8 in grado di erogare 928 CV, durante la zona rossa presso i 9.200 giri al minuto. Inoltre ha un modulo E che è elettrico a flusso radiale che sviluppa 347 CV. Quindi abbiamo ben 1275 CV con 1.340 Nm di coppia. Il powertrain lavora con una trasmissione a doppia frizione avendo la disponibilità di 8 rapporti. E’ presente un differenziale elettronico abbinato anche ad una trazione posteriore.

Ha una batteria da 1,384 kWh, con delle celle progettate per lo svilupo di molta potenza ma con un autonomia di 2 km in modalità esclusivamente elettrica. La McLaren ha sviluppato quest’auto anche riducendola di peso, infatti con alcuni accorgimenti sono riusciti a fermare l’ago della bilancia della W1 a 1399 kg e ha un rapporto potenza/peso di 911 CV/tonnellata. Le prestazioni della McLaren W1 sono ottime avendo un’accelerazione 0-100 km/h in 2,7 secondi, 0-200 km/h in 5,8s e lo 0-300 km/h in 12,7s. Ha una velocità massima limitata elettricamente di 350km/h. Possiamo dire che questo modello rispecchia ciò che è una vera macchina sportiva, ovvero con un assetto racing, ma non toglie nulla al confort siccome è omologata anche per la strada.