Fastweb ha recentemente lanciato un nuovo servizio che permette ai suoi clienti di acquistare biglietti per i mezzi di trasporto pubblico, pagare la sosta e ricaricare auto elettriche utilizzando il credito telefonico. Il servizio, denominato Mobile Ticketing, è attualmente attivo in alcune città italiane e rappresenta un ulteriore passo verso la semplificazione dei pagamenti digitali tramite telefono.

Mobile Ticketing, il nuovo pagamento innovativo di Fastweb

Attivo in città come Milano, Roma, Napoli, Bari, Padova, Teramo, Olbia e Salerno, il Mobile Ticketing consente di acquistare biglietti per autobus, tram e metropolitane, oltre a pagare per la sosta e l’accesso a zone a traffico limitato (ZTL). Il servizio può essere utilizzato inviando un semplice SMS con un messaggio predefinito, diverso per ogni città. Una volta inviato, il cliente riceve un messaggio di conferma che include il biglietto digitale in formato QR, utilizzabile per accedere ai mezzi di trasporto o ai servizi scelti.

Il costo dell’operazione, oltre al prezzo del biglietto o del servizio, è di 0,29 euro. La somma viene scalata direttamente dal credito telefonico dell’utente, rendendo il pagamento veloce e semplice. Inoltre, per chi utilizza auto elettriche, Fastweb ha previsto la possibilità di ricaricare il veicolo tramite lo stesso servizio. Collaborando con Duferco Mobility, gli utenti possono avviare la ricarica inviando un SMS con il numero della colonnina al numero dedicato. Dopo aver ricevuto un SMS di conferma, la ricarica parte automaticamente, consentendo un uso ancora più pratico delle stazioni di ricarica.

Il Mobile Ticketing di Fastweb è stato sviluppato in collaborazione con Digital Virgo Group, un’azienda specializzata in soluzioni di pagamento tramite credito telefonico. Sebbene attualmente sia disponibile in un numero limitato di città, il servizio sarà gradualmente esteso a partire dal 2025. Questa nuova iniziativa dimostra l’impegno di Fastweb nel rendere sempre più accessibili e digitali i servizi quotidiani per i propri clienti, facilitando la gestione della mobilità urbana e dei pagamenti attraverso tecnologie innovative.