TikTok continua a espandere la propria influenza nel mondo della tecnologia, ma questa volta lo fa in un ambito diverso da quello dei social network. La società madre, ByteDance, ha recentemente lanciato sul mercato un nuovo prodotto tecnologico che va oltre i confini dell’intrattenimento digitale: gli auricolari intelligenti Ola Friend, un dispositivo che combina tecnologia audio e intelligenza artificiale in un’esperienza utente innovativa.

I nuovi auricolari Ola Friend di ByteDance

Gli Ola Friend si presentano come un paio di cuffie true wireless dal design open ear, ma dietro il loro aspetto discreto si cela una potente integrazione di intelligenza artificiale. L’obiettivo principale di questo prodotto è offrire agli utenti la possibilità di interagire con un assistente virtuale avanzato, capace di comprendere e rispondere in modo efficace alle domande e di offrire un’esperienza di apprendimento linguistico interattiva. In particolare, uno degli usi previsti è il perfezionamento della lingua inglese, un aspetto che potrebbe attrarre un pubblico globale, anche se per ora il lancio è avvenuto esclusivamente in Cina.

Gli auricolari Ola Friend si basano sulla tecnologia GenAI, l’intelligenza artificiale sviluppata da ByteDance. Questo sistema è simile per funzionalità a ChatGPT, ma più radicato nel contesto cinese. L’IA utilizzata nelle cuffie può essere attivata con il comando vocale “Doubao Doubao”, e permette di conversare con il dispositivo, arricchendo l’esperienza d’uso. Il sistema è progettato per offrire un’interazione fluida e naturale, basata su un modello linguistico avanzato che risponde alle esigenze dell’utente in tempo reale.

ByteDance, grazie a questo progetto, mira a far compiere un ulteriore passo avanti nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale applicata ai dispositivi personali. Oltre a offrire una buona qualità audio per l’ascolto di musica, gli Ola Friend si distinguono per essere tra i primi auricolari a combinare tecnologia audio con capacità di intelligenza artificiale. Con un peso di soli 6,6 grammi e un prezzo di circa 170 dollari, le cuffie sono attualmente disponibili solo in Cina, e non è ancora chiaro se verranno distribuite in altri mercati, come quello europeo.