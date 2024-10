A partire dal 10 ottobre 2024, il nuovo Google Pixel 9 Pro è disponibile per l’acquisto a rate nei negozi Vodafone, dopo il suo lancio in Italia avvenuto a settembre. Questo smartphone, insieme al Google Pixel 9 e al Pixel 9 Pro XL, è stato presentato il 13 agosto 2024 durante l’evento “Made by Google”. Da quel momento, gli utenti hanno potuto preordinarlo tramite piattaforme come Google Store, Amazon, MediaWorld e Unieuro. Il Pixel 9 e il Pixel 9 Pro XL sono stati ufficialmente messi in vendita il 22 agosto, e ora anche il Pixel 9 Pro è presente nei punti vendita Vodafone.

Come avere il nuovo Google Pixel 9 Pro con Vodafone

Per quanto riguarda le modalità di acquisto, nei negozi Vodafone è attivo il servizio Telefono No Problem (TNP), che consente di acquistare lo smartphone a rate mensili. La formula prevede 24 rate e un costo iniziale, da abbinare a un contratto per servizi di telefonia mobile residenziale. Per i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 9,99 euro, mentre alcuni già clienti Vodafone ricaricabili dovranno sostenere una maggiorazione di 10 euro. Gli smartphone disponibili a listino hanno prezzi variabili, a seconda della tipologia di cliente: quelli con offerte “Special“, nuovi clienti e già clienti.

Il Google Pixel 9 Pro è acquistabile solo tramite carta di credito, con un anticipo di 99,99 euro, sia per i nuovi clienti che per i già clienti, compresi quelli con offerte Special. Per il modello con 128GB di memoria interna, le rate mensili sono di 36,99 euro per i clienti con offerte Special e 37,99 euro per altri clienti. La versione con 256GB ha rate di 40,99 euro e 41,99 euro, rispettivamente. Infine, per il modello con 512GB, le rate mensili sono di 45,99 euro e 46,99 euro.

In alternativa, i clienti possono optare per il finanziamento Compass con modalità Flexy Pay, che offre rateizzazioni di 12, 20, 30 o 36 mesi. Con questa modalità, il Pixel 9 Pro parte da 31,99 euro al mese per 36 mesi nel modello da 128GB. Infine, per i già clienti Vodafone, è disponibile il programma Vodafone Club, attivato automaticamente con l’acquisto a rate, ora con una durata di sei mesi senza rinnovo.