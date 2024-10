L’operatore telefonico italiano Vodafone può contare su un grande numero di offerte super interessanti per contrastare i suoi rivali. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha aggiunto al suo catalogo un’altra super proposta. Ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata Vodafone Silver 5G Fire. Quest’ultima permette di navigare con una grande quantità di giga ogni mese anche con supporto alle reti 5G ad un prezzo decisamente eccezionale. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone Silver 5G Fire, nuova promo bomba per battere i rivali

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico Vodafone ha reso disponibile una nuova offerta bomba. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta di rete mobile denominata Vodafone Silver 5G Fire. Si tratta di un’offerta di tipo operator attack, quindi rivolta per contrastare apertamente la concorrenza. L’offerta sarà infatti attivabile, come riportato sul sito ufficiale dell’operatore, da tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici:

“Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, 1Mobile, Bladna Mobile, British Telecom, BT Enia Mobile, BT Italia Full MVNO, CMLink Italy, Conad Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Digitel Italia, Elimobile (Elite Mobile), Enegan Spa, Erg Mobile, Feder Mobile, Green ICN, Italia Power, Linkem, Lyca Mobile, Nexus Telecom, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Mundio Full MVNO, Optima Mobile, Ovunque, Plink, Plintron, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom Mobile, Tiscali, Vectone Full MVNO, Welcome Full MVNO, Wings Mobile, WithU e altri”.

L’offerta in questione è per il momento attivabile recandosi direttamente sul sito ufficiale dell’operatore, in particolare nella sezione “Passa a Vodafone”. Nello specifico, l’offerta Vodafone Silver 5G Fire include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Come già detto, ciò che rende questa offerta eccezionale è anche il costo di vendita. Gli interessati dovranno infatti pagare un costo di soli 6,99 euro al mese.