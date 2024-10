Opel Grandland arriva in Italia: più spazio e motori elettrici

Dopo il lancio primaverile, Opel Grandland è finalmente pronta a conquistare l’Italia. Questo nuovo SUV, realizzato interamente in Germania, segna un passo importante per la casa tedesca, proponendo una gamma composta esclusivamente da motorizzazioni ibride e elettriche. Ma cos’ha di speciale questa vettura? Una delle prime novità riguarda le dimensioni. Rispetto alla versione precedente, abbiamo 173 mm in più di lunghezza e un interno molto più spazioso. Questi cambiamenti portano a più comfort per i passeggeri. Anche il bagagliaio cresce ed ora raggiunge una capacità di ben 1.645 litri. Il prezzo della nuova Opel? La versione ibrida parte da 35.500 euro. Per chi desidera l’ibrido plug-in, più potente, si sale a 42.250 euro. L’elettrica, invece, parte da 40.950 euro. Con un listino così vario, quale sarà la scelta più conveniente per il mercato italiano?

Design e motorizzazioni: quale Opel scegliere?

Opel ha lavorato a fondo anche sul design, rendendo il SUV più moderno e accattivante. Il nuovo frontale con mascherina Opel Vizor e fari Intelli-Lux Pixel lo rende riconoscibile a colpo d’occhio, mentre al posteriore spiccano luci LED e un elegante spoiler. Gli interni, all’insegna del minimalismo, offrono tecnologie avanzate come un display da 10 o 16″ per l’infotainment e un Head-up Display. È solo questione di stile o c’è qualcosa di più? La risposta potrebbe essere nei dettagli, come i sedili certificati AGR, studiati per il massimo comfort, e la funzione Intelli-Seat che allevia la pressione durante lunghi viaggi.

La nuova Opel Grandland offre diverse motorizzazioni, puntando fortemente sulla elettrificazione. La versione elettrica, con un motore da 213 CV, promette fino a 582 km di autonomia nella sua configurazione più potente. È davvero possibile fare tanta strada con un solo pieno di energia? Pare di sì. Opel infatti garantisce alla clientela che con la batteria da 97 kWh il SUV potrà percorrere tranquillamente anche 700 km. Meglio una versione ibrida, una via di mezzo? Opel propone in tal caso la Grandland Hybrid con un motore a benzina abbinato a un propulsore elettrico per una potenza complessiva di 136 CV.