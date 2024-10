Samsung Galaxy S24 costa sempre meno su Amazon, le ultime promozioni hanno permesso di acquistarlo a prezzi quasi inediti fino a poco tempo fa, rappresentando la perfetta occasione su cui gli utenti devono fare affidamento, sempre nell’idea di mettere le mani sul top di gamma dell’azienda sudcoreana.

I suoi innumerevoli punti di forza partono dalle dimensioni relativamente ridotte, almeno in confronto agli standard del momento, essendo un prodotto da 147 x 70,6 x 7,6 millimetri di spessore, che ha anche un peso di 167 grammi, il che ne incrementa irreparabilmente la portabilità generale. Il processore, a differenza dei modelli più costosi e performanti, è un Samsung Exynos 2400, con GPU Xclipse 940, che viene supportato dalla presenza di 8GB di RAM e 512GB di memoria interna. Il tutto a muovere un display da 6,2 pollici di diagonale, solito ottimo Dynamic AMOLED 2X, con risoluzione 1080 x 2340 pixel e 416 ppi.

Samsung Galaxy S24: i nuovi sconti sono su Amazon

Il prezzo di vendita di Samsung Galaxy S24, data la presenza sul mercato da ormai qualche anno, è in fortissimo calo, in questi giorni gli utenti possono pensare di approfittare di una riduzione del 24% rispetto al listino originario di 989 euro. Ciò porta il consumatore a poter investire una quota di 749 euro per il suo acquisto, sempre approfittando di una garanzia della durata di 24 mesi, oltre che completamente sbrandizzato. L’acquisto può essere completato a questo link.

In un mare di positività e di aspetti da tenere in considerazione, in positivo, ecco arrivare qualche piccola negatività: il prodotto, ad esempio, propone una batteria da soli 4000mAh, che risulta essere lo stretto indispensabile per raggiungere il termine della giornata, senza però riuscire ad incantare o convincere con prestazioni superiori al normale, rispetto a ciò che ci saremmo aspettati di vedere.