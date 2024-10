Chiude per il momento la disponibilità di una delle super offerte di rete mobile del noto operatore telefonico virtuale di Vodafone. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta denominata ho. 5,99 100 GB, un’offerta davvero strepitosa e che ha dato filo da torcere ai rivali dell’operatore. In compenso, però, sul sito dell’operatore virtuale continuano ad essere disponibili altrettante super offerte, sempre a basso costo e con tanto da offrire. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

ho Mobile, chiude per il momento la super offerta ho. 5,99 100 GB

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha chiuso per il momento la disponibilità di una delle sue super offerte. Come già accennato un apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata ho. 5,99 100 GB. La disponibilità dell’offerta in questione è terminata durante la giornata dell’11 ottobre 2024. Non è da escludere che in futuro l’operatore possa riproporla nuovamente sul proprio sito.

Tra queste, spicca in primis la new entry ho. 4,99 1 GB. Si tratta come sempre di un’offerta di tipo operator attack che ha un costo molto basso di appena 4,99 euro al mese. In particolare, questa offerta include ogni mese fino a 1 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti e anche sms illimitati verso tutti i numeri. L’operatore continua inoltre a proporre un’offerta dedicata per i dispositivi IoT.

Ci stiamo riferendo all’offerta denominata Internet ho. Things. Quest’ultima ha un costo bassissimo di soli 2,99 euro al mese. Include ogni mese fino a 50 minuti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, fino a 500 sms verso tutti i numeri e fino a 500 mega di traffico dati con connettività 4G. Continua poi anche la disponibilità dell’offerta solo dati denominata ho. 300 Giga. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a ben 300 GB di traffico dati. Sono comunque compresi 5 minuti di chiamate e 5 sms verso tutti i numeri, ad un costo di 13,99 euro al mese.

Sul sito dell’operatore virtuale ho Mobile continuano poi ad essere disponibili tutte le altre super offerte a basso costo dedicate alla rete mobile, come ho. 6,99 150 GB, ho. 8,99 200 GB e ho. 9,99 200 GB 5G.