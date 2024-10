Il lancio di HarmonyOS Next segna un importante innovazione per il settore degli OS. Con la sua innovazione Huawei mira a sfidare Android ed iOS, i suoi principali competitor per questo mercato.

HarmonyOS Next è l’evoluzione del precedente HarmonyOS. È stato presentato all’inizio dell’anno. Al momento, il nuovo sistema operativo arriverà su alcuni dei principali dispositivi dell’azienda. Tra i quali troviamo la serie Mate 60, il Mate X5 anche il tablet MatePad Pro 13.2.

HarmonyOS Next finalmente arriva sul mercato

La nuova versione del sistema operativo di Huawei rappresenta il passo decisivo. Con quest’ultimo l’azienda si separa ulteriormente da Android. A tal proposito, infatti, la principale novità riguarda l’assenza del supporto per le applicazioni basate su Android.

Richard Yu Chengdong, presidente del settore consumer di Huawei, ha presentato una dichiarazione ufficiale. Qui ha riferito che l’azienda ha recuperato oltre un decennio di sviluppo per il settore dei sistemi operativi. La dichiarazione tende a sottolineare l’impegno di Huawei nello sviluppo e nell’evoluzione di HarmonyOS Next.

Lo scopo a lungo termine dell’azienda è quello di rendere il suo sistema operativo un’opzione diffusa globalmente. Nel primo trimestre dell’anno HarmonyOS ha conquistato già il 17% del mercato smartphone in Cina. Un dato particolarmente rilevante considerando che iOS detiene il 16%. A mantenere il primato assoluto è Android con il 68%.

Per questo motivo, per portare avanti il proprio obiettivo Huawei mira ad attrarre altri produttori per potersi diffondere. Al momento Huawei continua a mantenere la Cina come priorità. Ma è solo l’inizio. Con il tempo HarmonyOS diventerà sempre più importante.

Il prossimo Huawei Mate 70, il nuovo flagship del marchio, arriverà entro la fine del 2024. Quest’ultimo sarà il primo dispositivo dotato di HarmonyOS Next fin dall’inizio. Dettaglio che risulta particolarmente interessante. Con il nuovo lancio l’azienda punta a diffondere sempre di più il suo nuovo sistema operativo. Non resta che attendere e scoprire tutte le opzioni previste con il lancio.