Che danni in queste deciso di offrire a tutti i suoi utenti un nuovo catalogo di offerte al quale attingere per poter trovare necessità sul sito ufficiale di ho. Mobile sono infatti arrivate delle nuove promozioni pensate veramente per tutti dal momento che raccolgono tutto il necessario in quantità diverse a seconda del prezzo che siete disposti a pagare, in tal modo l’operatore intende andare incontro sia coloro che vogliono un esborso economico non troppo esagerato sia coloro che invece non badano a spese ma allo stesso tempo non vogliono scendere a compromessi con quello che decidono di attivare sul proprio numero di telefono.

Andiamo dunque a vedere quali sono le tre nuove promozioni disponibili sul sito ufficiale dell’operatore italiano e che cosa offrono.

Tre promo per avere tutto

Come potete vedere dal banner in alto le promozioni sono tre, vediamole insieme:

La prima promo offre a 6,99 € al mese 150 GB di traffico dati in connettività 4G con minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

150 GB di traffico dati in connettività 4G con minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. La seconda promozione invece a 8 ,99 € al mese garantisce 200 GB di traffico dati sempre in connettività 4G e mantiene inalterati i minuti e gli SMS verso tutti.

garantisce 200 GB di traffico dati sempre in connettività 4G e mantiene inalterati i minuti e gli SMS verso tutti. La promo più onerosa invece costa 11,99 € al mese ed offre 250 GB di traffico dati però in connettività 5G e e mantiene i minuti e gli SMS limitati verso tutti i numeri nazionali.

Ad accomunare queste tre promozioni dunque oltre ai minuti ed SMS illimitati abbiamo il costo di attivazione che in caso di nuova sottoscrizione o di provenienza da un operatore virtuale specifico ammonterà a 2,99 € che vi garantiranno anche la Sim fisica spedita a casa oppure l’attivazione della eSIM.

Di conseguenza nel caso foste interessati recatevi sul sito ufficiale per procedere all’attivazione direttamente online della promo che più vi ispira e vieni incontro ai vostri desideri o necessità obbligatorie.