Efficienza, prestazioni e esperienze d’uso ottimali sono sicuramente tutti elementi che ogni automobilista tiene in considerazione al momento di scegliere la propria auto. Al fine di andare incontro alle esigenze degli utenti ma anche di riuscire a contraddistinguere ogni veicolo da tutti gli altri, le case automobilistiche si impegnano sempre al fine di ottimizzare i veicoli. Un esempio è proprio la Audi RS7 Sportback.

Non a caso, stiamo parlando di una berlina ad alte prestazioni che ci contraddistingue grazie a delle caratteristiche tecniche di tutto rispetto. Nel giorni scorsi, però, ABT ha deciso di ottimizzare ulteriormente l’auto con una serie di importanti aggiornamenti. Scopriamo insieme di cosa si tratta nel corso di questo articolo dedicato all’Audi RS7 Sportback.

Audi RS7 Sportback: nuovi aggiornamenti

L’Audi RS7 Sportback è una berlina ad alte prestazioni che non passa di certo inosservata. Come accennato in apertura, ABT ha deciso di lanciare una serie di nuovi aggiornamenti che vanno ad ottimizzare ulteriormente il veicolo. Ma di cosa si tratta nello specifico?

Parliamo di aggiornamenti veramente importanti che migliorano inevitabilmente la RS7 Sportback sono molti punti di vista. Nel dettaglio, l’aggiornamento va a migliorare la potenza del motore V8 biturbo da 4,0 litri. Quest’ultimo, infatti, vede aumentare la potenza da 621 CV a 710 CV. Miglioramenti anche per la coppia, che passa da 850 a 949 Nm. Non manca, inoltre, un sistema di scarico nuovo in acciaio inossidabile.

Gli aggiornamenti hanno anche portato a delle modifiche che riguardano il design della RS7 Sportback. Nello specifico, queste riguardano uno splitter in fibra di carbonio e delle prese d’aria nere opzionali disponibili solamente per la RS7 Legacy Edition. Tra le novità rese possibili da ABT anche nuove minigonne laterali realizzate in fibra di carbonio e per ottimizzare ulteriormente il veicolo non manca un esclusivo set di cerchi forgiati da 22 pollici. Non a caso, dunque, parliamo di un mezzo che si contraddistingue per potenza e raffinatezza.