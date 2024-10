Spotify ha introdotto la funzione AI Playlist. Una novità che consente di creare playlist personalizzate sulla base di semplici comandi testuali. Questa funzione sfrutta l’intelligenza artificiale per selezionare automaticamente i brani più adatti. Tutto ciò senza la necessità di interventi manuali. L’utente può, ad esempio, indicare un genere musicale o uno stato d’animo. Da qui l’algoritmo provvederà a generare una playlist su misura. La caratteristica si avvale anche della cronologia degli ascolti, permettendo a Spotify di proporre brani coerenti con le preferenze di ciascun individuo.

Spotify: come usare AI-Playlist e creare le playlist ideali

AI Playlist quindi rende la creazione di playlist più veloce, ma amplia anche la scoperta musicale. Grazie a una componente casuale, infatti, l’algoritmo suggerisce artisti e brani che l’utente potrebbe non avere mai incontrato. In modo da rendere ogni esperienza d’ascolto originale e inaspettata. Questa novità si affianca alla funzione AI DJ, già presente sulla piattaforma. Cosa che conferma l’impegno dell’ app nell’integrare soluzioni avanzate di intelligenza artificiale. Così da arricchire l’esperienza d’ascolto dei suoi utilizzatori.

Per creare una playlist tramite l’ AI, è sufficiente accedere alla scheda “La tua libreria“. Da qui cliccare il pulsante “+” e selezionare l’opzione AIPlaylist. A questo punto, l’utente può utilizzare uno dei suggerimenti predefiniti o inserire una richiesta personalizzata. Ad esempio, musica rilassante per leggere oppure rock anni ’80 per un allenamento. Una volta generata la playlist, si possono aggiungere o rimuovere brani per renderla ancora più precisa è coerente con i propri gusti.

Spotify permette anche di affinare ulteriormente la selezione tramite l’opzione “Refine this playlist“. La quale consente di apportare modifiche in base a nuovi suggerimenti. In caso di risultati non all’altezza, è sempre possibile ricominciare da capo con una richiesta diversa.

AI Playlist si basa sul sistema di raccomandazione di Spotify, che associa a ogni canzone metadati dettagliati. Ciò consente alla piattaforma di individuare le preferenze di una persona con precisione. Anticipando i suoi gusti musicali. Insomma con AI-Playlist, Spotify conferma la propria leadership nel campo dello streaming musicale. Offrendo un modo innovativo per esplorare e organizzare la propria musica preferita.