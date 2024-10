Lamborghini Revuelto Biturbo: la supercar che sfiderà ogni limite

La Lamborghini Revuelto sta per fare un upgrade impressionante grazie all’intervento del preparatore americano Underground Racing, che promette una variante biturbo da oltre 2.000 cavalli. Ma davvero c’era bisogno di una Lamborghini ancora più potente? Sembrerebbe di sì, almeno secondo l’azienda di Charlotte, che ha scelto di lavorare sulla parte termica della Revuelto, un’ibrida che già nella sua configurazione standard dispone di 1.015 cavalli.

La versione di serie della Lamborghini combina tre motori elettrici con il tradizionale V12 aspirato da 6,5 l, che adesso verrà potenziato in modo radicale. I tecnici di Underground Racing hanno deciso di ricostruire completamente il motore termico, dotandolo di due turbocompressori in titanio. Questo intervento, unito al sistema di gestione elettronica JRR M1, permetterà alla vettura di ottenere prestazioni mai viste prima. Ma sarà possibile mantenere il controllo di tanta potenza su strada?

Sfida ai limiti con la nuova versione della Lamborghini Revuelto

L’attuale Lamborghini Revuelto è già capace di passare da 0 a 100 km/h in appena 2,5 secondi, risultato di per sé impressionante. C’è poi da contare che è capace anche di raggiungere senza modifiche una velocità massima di 350 km/h. Con il nuovo assetto biturbo, Underground Racing punta a superare di gran lunga questi numeri. Sarà sufficiente questo per renderla la Lamborghini biturbo più potente di sempre? Gli esperti sembrano convinti di sì, poiché l’aggiunta dei due turbo non solo incrementerà la potenza, ma garantirà anche una coppia molto più elevata rispetto ai 725 Nm dichiarati dalla casa di Sant’Agata Bolognese.

Se Underground Racing riuscirà a mantenere le promesse, il mondo delle supercar avrà presto un nuovo re. I lavori sulla Lamborghini sono ancora in corso, ma i primi dettagli e le immagini rilasciate dal preparatore lasciano intuire un’auto in grado di ridefinire totalmente il concetto di velocità così come lo conosciamo da sempre. L’integrazione della tecnologia biturbo e la completa rielaborazione del motore rendono la Revuelto una supersportiva unica nel suo genere. Ora ci si chiede se sarà gestibile per chiunque se magari sarà riservata solo a mani esperte. Restano ancora molti interrogativi su come un veicolo così estremo potrà comportarsi nella vita reale, lontano dai circuiti.