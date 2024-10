YouTube sta per rilasciare un’interessante novità per i dispositivi Android. Nello specifico, stanno arrivano diversi cambiamenti indirizzati all’interfaccia. Secondo quanto riportato si tratta di modifiche numerose che hanno creato una certa confusione tra tutti gli utenti che stanno testando la novità in questione.

Le prime indiscrezioni mostrano che il titolo dei video viene spostato sopra la barra di avanzamento. Quest’ultimo, dunque, non sarà più disponibile in alto a sinistra della schermata video.

Ecco le modifiche introdotte dalla nuova interfaccia di YouTube

Vicino al nome del canale sono posizionati sia l’icona con l’immagine del profilo ed anche il numero degli iscritti. Il numero delle visualizzazioni, invece, insieme alla data di pubblicazione sono visibili sotto il titolo del video. Oltre a quello già presente, è disponibile anche un nuovo pulsante dedicato alle playlist. Quest’ultimo è posizionato sulla barra di avanzamento, prendendo il posto del tasto espansione. Quest’ultimo è stato spostato accanto a sinistra. Qui è disponibile anche il testo per ruotare lo schermo. I tasti relativi alle interazioni, invece, sono stati spostati sopra la barra di avanzamento a destra.

Un’ulteriore novità riguarda i pulsanti Avanti e Indietro. Quest’ultimi risultano assenti quando si visiona il video in modalità a schermo intero. Sotto il menu è stato posizionato il tasto Segnalibro. Quello Remix, invece, è stato reso visibile per impostazione predefinita. Sulla sinistra è stato posizionato un pulsante che permette di visualizzare i capitoli del video che si sta visionando.

Queste sono solo alcune delle modifiche che coinvolgeranno l’interfaccia di YouTube. Quest’ultime sono in fase di test. In questo modo YouTube intende comprendere le reazioni degli utenti a tali novità e poter agire in base ai feedback ottenuti. Come accennato, le prime reazioni sono piuttosto confuse. In molti hanno fatto riferimento alla difficoltà di relazionarsi con tante modifiche insieme. Inoltre, ci sono alcuni cambiamenti che risultano essere poco chiari. In particolare, sembra che la presenza di tanti pulsanti possa essere utile quando si usa YouTube su schermi grandi, ma è molto confusionaria quando si utilizzano gli smartphone.