La serie Vivo X200, con i modelli Pro e Pro Mini, ha conquistato rapidamente la vetta nelle classifiche di AI-Benchmark. Questi smartphone, non sono stati ancora svelati ufficialmente, ma utilizzano il nuovissimo processore Dimensity 9400 di MediaTek. Il quale è stato annunciato solo di recente, ed è già tra i più potenti nel campo delle prestazioni AI. A conferma di ciò, entrambi i dispositivi si posizionano tra i migliori, con una differenza di punteggio di appena 40 punti su un totale superiore ai 10.000. Il ProMini, pur essendo molto simile al modello Pro, resta leggermente indietro. Anche se comunque nettamente sopra la concorrenza. I risultati del Vivo X200 Pro e del Pro Mini indicano la forza del Dimensity9400 come chip di riferimento per i futuri telefoni di fascia alta.

Specifiche tecniche e anticipazioni sui modelli Vivo X200

Interessante anche il confronto con la generazione precedente di processori. Mentre i VivoX100 con Dimensity 9300 si fermano a circa 7.500 punti, il balzo in avanti del 9400 evidenzia una notevole evoluzione in termini di prestazioni. Anche i concorrenti con Snapdragon 8 Gen 3 non superano i 5.300 punti, dimostrando un ampio divario con la nuova serie X200. Gli iPhone 15 Pro di Apple, con il chip A17 Pro, si allinea ai risultati degli Snapdragon. Mentre il più recente A18 Pro ancora non è comparso nei test.

Il Vivo X200 Pro vanta caratteristiche avanzate. A partire dal display OLED da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sono poi previste configurazioni di memoria che vanno fino a 16GB di RAM e 1TB di spazio di archiviazione. Mentre il comparto fotografico, include una fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony IMX921. Oltre che un teleobiettivo periscopico da 200MP. La batteria è particolarmente capiente, da 6.000 mAh. In più supporta la ricarica rapida a 90watt. Il prezzo di lancio in Cina si attesta sui 5.199 yuan (circa 675 euro) per la versione base. Invece fino a 6.199 yuan (circa 805€) per il modello top.

Il Vivo X200 ProMini si presenta come una versione più compatta del Pro. Anche se non sono ancora disponibili dettagli completi, è probabile che ci siano differenze minime. Principalmente sul fronte della batteria e delle fotocamere, proprio per adeguarsi a un design più contenuto. I prezzi del ProMini in Cina partono da circa 600€ per la versione da 12+256 GB, rendendolo una scelta interessante per chi cerca un dispositivo ad alte prestazioni ma di dimensioni più ridotte.