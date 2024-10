Se hai intenzione di cambiare operatore e passare a un’offerta economica senza dover rinunciare alla possibilità di navigare in rete senza troppi limiti, non puoi perdere l’occasione di attivare l’offerta WindTre in edizione limitata. A soli 7,99 euro al mese potrai ricevere tantissimi servizi e sfruttare la straordinaria qualità del gestore arancione. Ti sarà sufficiente accedere al sito ufficiale WindTre e indicare il gestore di provenienza per scoprire se l’offerta WindTre GO 150 5G Digital fa al caso tuo.

Offerta WindTre: come attivarla

Il gestore WindTre propone ai suoi nuovi clienti diverse modalità di attivazione delle tariffe. È possibile, infatti, recarsi in negozio o accedere al sito ufficiale. In questo secondo caso, potrai scegliere di effettuare il pagamento online o di limitarti al preordine per poi procedere con il pagamento e il ritiro della SIM in negozio. Ad ogni modo, l’offerta WindTre GO 150 5G Digital potrà essere richiesta soltanto da una fascia ben precisa di nuovi clienti.

Trattandosi di una tariffa operator attack, il gestore indica soltanto alcuni operatori dai quali è possibile trasferire il numero per richiedere l’offerta. La tariffa in questione, dunque, potrà essere attivata esclusivamente dai clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, CoopVoce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, DIGI MOBIL, ENEGAN, FEDER MOBILE, GreenICN, Intermatica, ITALIA POWER, NOITEL, NV mobile New, OPTIMA, OVUNQUE, PLINK, RABONA, SPUSU, TELMEKOM, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WINGS Mobile, WITHU, Elimobile, NT mobile, PLINTRON.

Servizi inclusi e costo di rinnovo

I nuovi clienti WindTre dovranno sostenere una spesa di 17,98 euro al momento dell’attivazione e una spesa di soli 7,99 euro al mese per il rinnovo dell’offerta con servizio Autopay e quindi con addebito automatico del costo su carta di credito o PayPal. Scegliendo di sostenere la spesa tramite credito residuo, il gestore richiederà un costo di rinnovo di 8,99 euro al mese e un costo iniziale di 18,98 euro.

Qualunque sia la modalità di pagamento scelta, l’offerta permetterà di usufruire di: