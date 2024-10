L’ultimo prodotto eco-friendly di Vitesy, Shelfy, affronta due dei miei più grandi nemici: lo spreco alimentare e gli odori sgradevoli. Dopo tre settimane di utilizzo, non sono più disposto a separarmene.

Sono sempre stato attento a utilizzare il più possibile il cibo nel mio frigorifero. Che si tratti di avanzi della sera prima o di frutta e verdura, cerco sempre modi per ridurre gli sprechi alimentari. E dovreste farlo anche voi: la lotta contro lo spreco alimentare è uno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, e abbiamo solo cinque anni e mezzo per raggiungere il target di dimezzare lo spreco alimentare commerciale e domestico entro il 2030.

Ed è qui che Shelfy entra in gioco per alleviare le mie preoccupazioni. Grazie alla potenza della tecnologia fotocatalitica, Shelfy neutralizza i cattivi odori e i batteri. Ha già trasformato il mio frigorifero in un vero e proprio paradiso per il cibo.

Prime impressioni

Per un dispositivo che offre così tanto, Shelfy è sorprendentemente compatto, misurando solo 16,8 x 11,4 x 6,9 cm, e può essere posizionato in verticale o in orizzontale quasi ovunque nel frigorifero. Va subito notato che questo potrebbe creare difficoltà nei frigoriferi sottobanco o in quelli più pieni. Tuttavia, se ridurre gli sprechi alimentari e gli odori, o avere più informazioni sulla salute del frigorifero e sul consumo energetico, è importante per voi, troverete spazio proprio come ho fatto io.

All’apparenza sembra semplice: una scatola rettangolare bianca con un pulsante sulla parte anteriore, circondato da una striscia LED. Aprendolo, diventa più interessante. Montato sulla metà posteriore del dispositivo c’è uno dei filtri fotocatalitici e lavabili di Vitesy (che assomigliano un po’ a coralli sbiancati, in un riferimento leggermente macabro allo stato di salute del pianeta). Questi filtri sono progettati per essere riutilizzabili all’infinito e funzionano semplicemente con la potenza delle luci LED.

Ecco la parte scientifica: i filtri sono basati su triossido di tungsteno (o WO3) e creano cariche elementari quando colpiti dalle luci LED. Queste cariche reagiscono con l’ossigeno e l’acqua presenti nell’aria per produrre radicali liberi altamente reattivi che scompongono le molecole nocive in molecole meno dannose. Nella metà anteriore di Shelfy è sigillata tutta la tecnologia smart: una ventola per far circolare l’aria e i batteri attraverso il filtro e una serie di sensori e tecnologie intelligenti.

La batteria di Shelfy dura 30 giorni (dai miei test finora, che sono stati circa 21 giorni, questo sembra corrispondere poiché mi sto avvicinando al 25% di batteria rimanente), quindi dovrete rimuoverlo per ricaricarlo per alcune ore ogni mese.

Applicazione e integrazioni smart

Se lo desiderate, potete anche usare Shelfy per trasformare il vostro frigorifero normale in un quasi-frigorifero intelligente a una frazione del prezzo, grazie ad alcune delle tecnologie smart che ho menzionato prima.

Tutto quello che dovete fare è accoppiare il vostro Shelfy con l’app Vitesy Hub – sì, un’altra app per la casa intelligente, mi dispiace dirlo – aggiungere alcune informazioni su di voi e la vostra casa e, voilà, Shelfy sarà pronto a fornirvi informazioni sul vostro frigorifero.

Esatto, Shelfy trasformerà il vostro frigorifero in una fonte di dati, e non ho paura di essere definito noioso per trovarlo emozionante. Utilizzando alcuni dei sensori che ho citato prima, l’app può dirvi non solo quanta batteria rimane al vostro Shelfy, ma anche quanto manca alla pulizia del filtro o del frigorifero stesso, quante volte in un giorno avete aperto la porta del frigorifero e qual è la temperatura al suo interno.

Prese singolarmente, alcune di queste informazioni potrebbero sembrare superflue, ma comprendere le condizioni all’interno del frigorifero può aiutare a risparmiare energia. Non c’è una risposta definitiva su quanto freddo dovrebbe essere il vostro frigorifero. Alcuni dicono che va bene qualsiasi temperatura tra 32°F (0°C) e 40°F (5°C), mentre altri, come Vitesy, sostengono che temperature leggermente più alte tra 39°F (4°C) e 43°F (6°C) funzionano altrettanto bene e sono forse migliori per l’efficienza energetica.

Conclusioni

Quindi, la domanda del momento è: funziona davvero? Bene, sono felice di dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso da quanto bene Shelfy abbia funzionato nel rinfrescare il mio frigorifero.

All’inizio del mio periodo di prova, mi sono addirittura dimenticato che Shelfy fosse installato nel mio frigorifero, e ho passato una buona decina di minuti a grattarmi la testa meravigliato che la mia busta aperta di insalata sembrasse ancora fresca giorni dopo quando di solito mi sarei aspettato che iniziasse a scolorirsi – ecco quanto è stato notevole l’impatto sul mio cibo.

È silenzioso e discreto, il che spiega in parte la mia dimenticanza, ma le sue prestazioni sono decisamente evidenti. Dopo solo una settimana di utilizzo di Shelfy, il mio frigorifero emanava anche notevolmente meno odori, e i promemoria regolari su quante volte avevo aperto la porta sono stati un grande motivatore per ridurre il mio spreco di energia.

Sono in fase di rinnovamento del mio setup per la casa intelligente, quindi non ho potuto testare quanto bene si integri con Alexa e Google Home, ma, secondo Vitesy, è possibile usare gli assistenti vocali di Amazon e Google per chiedere la temperatura nel frigorifero e passare tra le tre modalità energetiche di Shelfy.

Che stiate cercando di replicare l’esperienza di un frigorifero intelligente, risparmiare un po’ di soldi, o semplicemente rendere il vostro frigorifero meno maleodorante, lo Shelfy di Vitesy è un gadget fantastico ed ecologico che può fare tutto questo.

Disponibile su Amazon attraverso la pagina ufficiale.