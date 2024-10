Se si considerano i risultati attuali rispetto a quelli di 10 anni fa è possibile assistere ad un cambiamento epocale rispetto agli ascolti. Ad oggi, nella 7° giornata del campionato sono stati registrati 4.800.000 telespettatori su DAZN, ovvero 849.000 in meno rispetto all’anno scorso.

Calano i telespettatori per la Serie A

Si tratta di una differenza che è subito saltata all’occhio. Secondo quanto riportato i telespettatori totali per le prime sette giornate del campionato di Serie A risultano essere 3 milioni in meno rispetto a quelli registrato l’anno scorso.

I dati registrati sembrano evidenziare una situazione agli antipodi rispetto a quella di anni fa. Mentre prima ci si lamentava che i tifosi preferivano guardare le partite dal divano di casa piuttosto che allo stadio, ora sembra che le cose si siano invertite.

Ma cosa ha portato a questa situazione? Non è facile stabilire una causa singola. Sicuramente una delle motivazioni riguarda il costo elevato dell’offerta TV per la Serie A. Ciò soprattutto se si considera che in alcuni casi si è costretti ad optare per più abbonamenti. Al momento l’accordo prevede che 7 partite su 10 vengano trasmesse solo su DAZN, mentre le restanti 3 risultano essere in co-esclusiva con Sky.

Considerando i costi complessivi richiesti, è possibile che, soprattutto gli appassionati più giovani, preferiscano spendere i propri soldi in altro modo. Situazione che ha portato al calo dei telespettatori. Non è facile comprendere quale soluzione adottare. Ciò che è certo è che dovrà essere la Lega A a trovare un’opzione utile per riportare i fan davanti ai televisori per vedere le partite di Serie A delle proprie squadre del cuore.