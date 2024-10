Very Giga x2 è una delle promo più allettanti che sono di recente state rilasciate sul mercato. Very Mobile ne ha compreso la valenza e ha optato per una proroga. Ora gli utenti interessati avranno tempo fino al 21 ottobre. L’offerta ricaricabile presenta un pacchetto dati estremamente vantaggioso. Inoltre, il prezzo mensile è uno dei più bassi disponibili. Scopriamo i dettagli della promo e come procedere con l’attivazione.

Very Mobile proroga la sua promo

Very Giga x2 comprende minuti ed SMS illimitati. Insieme a 150 GB di traffico dati in 4G. Per il roaming nei Paesi dell’Unione Europea Very Mobile mette a disposizione 6,40 GB per navigare senza spese extra. E non è tutto. Attivando la nuova promo gli utenti hanno accesso ad una serie di servizi utili inclusi nel prezzo. Tra quest’ultimi c’è “Ti ho cercato”, “RingMe” e la possibilità di accedere all’Hotspot.

Inoltre, ricordiamo che per le promo Very Giga x2, Very Mobile mette a disposizione anche l’opzione per la ricarica automatica. Si tratta di un vantaggio aggiuntivo. Infatti, agli utenti che la selezionano Very Mobile riserva la possibilità di ottenere il doppio dei GB mensili rispetto a quelli messi a disposizione con la variante base.

Tra i vantaggi inclusi troviamo anche la possibilità di bloccare tutti i servizi a pagamento via app. Infine, gli utenti che procedono con l’attivazione hanno la possibilità di scegliere una SIM fisica tradizionale o una eSIM digitale.

Il prezzo mensile dell’offerta è di soli 4,99euro mensili. L’attivazione della promo è gratuita così come la SIM e la sua spedizione. Procedendo online, gli utenti hanno la possibilità di attivare l’offerta anche attraverso il proprio SPID.

È importante sottolineare che per attivare la promo i nuovi utenti devono richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori. Tra i quali ci sono Iliad, Fastweb, CoopVoce e PosteMobile. La lista completa dei gestori è visibile sul sito web ufficiale di Very Mobile.