Continuano a stupire le iniziative dell’operatore virtuale ho. mobile per conquistare gli utenti che attualmente sono con altri operatori. Non a caso, le strategie che vengono messe in atto per riuscire ad offrire servizi sempre migliori rispetto a quelli già presenti sul mercato sono indispensabili. Proprio per questo motivo, ho. mobile punta sempre alla convenienza e all’efficienza.

Se sei un cliente Iliad, ad esempio, hai la possibilità di passare a ho. con una speciale offerta. Per te ben 150 GB, minuti e sms illimitati al costo di soli 6,99 euro al mese. I vantaggi, però, non terminano qui, scopriamoli insieme.

ho. mobile: cambia operatore a soli 6,99 euro

Molte volte il cambio di operatore viene effettuato con l’intento di risparmiare sui costi legati al mantenimento di un’offerta telefonica. Non dimentichiamo che spesso i servizi possono cambiare e dunque non soddisfare più le esigenze prefissate. A tal proposito, le proposte ho. mobile mettono al centro delle strategie un ottimo rapporto qualità/prezzo che molti utenti hanno deciso di apprezzare ormai da tempo.

Come anticipato, tra i tanti vantaggi, gli utenti attualmente in Iliad possono effettuare la portabilità a ho. usufruendo di una speciale offerta attualmente in corso. Stiamo parlando della promozione con 150GB, minuti e sms illimitati disponibile a soli 6,99 euro per sempre. Il costo di attivazione, in questo caso, è di soli 2,99 euro mentre la sim è completamente gratis. Ricorda che puoi tenere sotto controllo giga e Minuti o ricevere assistenza grazie all’app dedicata accessibile comodamente tramite il tuo smartphone.

Grazie all’intento di ho. mobile di offrire servizi sempre più ottimali hai la possibilità di sbloccare ulteriore potenza con ho. Il Turbo e navigare al massimo della velocità anche in 5G, pagando solamente 1,29€ in più al mese. Per consentirti di gestire tutto al meglio, puoi attivarlo e disattivarlo ogni volta che vuoi direttamente tramite l’app dedicata.