In occasione dell’evento We, Robot; Elon Musk ha presentato un prototipo del nuovo veicolo realizzato da Tesla: il Robovan. Sarà un veicolo elettrico autonomo, più o meno delle dimensioni di un autobus, progettato per trasportare persone in aree particolarmente trafficate. Trasporterà fino a 20 persone alla volta e occasionalmente anche merci.

Musk non ha menzionato quanto costerebbe il Robovan, in che modo Tesla lo produrrebbe su larga scala in caso di approvazione né quando uscirà. Il multimiliardario ha solo mostrato il primo prototipo ufficiale. Il Robovan ha un aspetto retrofuturistico, a metà tra un autobus che viene dal futuro e il design di un elettrodomestico degli anni 50′. Presenta lati metallici argentati con dettagli neri e strisce di luce che corrono parallele al terreno lungo i lati, con porte che scorrono dal centro. All’interno, ci sono sedili e spazio sufficiente per stare anche in piedi, con vetri oscurati ovunque. Non c’è il volante per il conducente, poiché è autonomo.

“Una delle cose che vogliamo fare, e l’abbiamo fatto con il Cybertruck, è cambiare l’aspetto delle strade”, ha ribadito Musk. “Il futuro dovrebbe assomigliare al futuro”. Il Robovan al momento ricorda altri robotaxi costruiti appositamente per scopi simili a quelli proposti da Musk, come quelli progettati da Zoox e Cruise. Il veicolo pensato da Tesla per il momento è solo molto più grande. In Cina, WeRide ha costruito un Robobus simile.

Detto questo, il Robovan mostrato è solo un prototipo. Nonostante ciò che dice Musk, non si sa come sarà o quando uscirà effettivamente. Tesla non ha rivelato molti dettagli sul design. L’unico vero indizio risale all’Investor Day 2023 di Tesla, quando la casa automobilistica ha anticipato un paio di nuovi veicoli che sembravano progettati per la produzione in serie: un veicolo più piccolo che ora sembra essere il Cybercab e uno più grande che possiamo dire essere probabilmente il Robovan.

Durante l’evento We, Robot; che ha avuto luogo ieri a Los Angeles, Musk non ha delineato alcun piano per la costruzione di nuovi stabilimenti di produzione o la riorganizzazione di quelli esistenti per ospitare il Cybercab o il Robovan. Inoltre, non ha fornito molte informazioni sulle tempistiche necessari per realizzare tutti questi nuovi mezzi, sebbene abbia previsto che il Cybercab avrebbe iniziato a farsi strada nel 2026 o nel 2027.