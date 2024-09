Telegram, di recente, ha rilasciato un nuovo aggiornamento riguardo l’uso delle Stelle. Inoltre, è in arrivo una nuova opzione per aprire qualsiasi articolo nel browser della piattaforma. Convertendo quest’ultimo in “Apertura rapida”.

La prima novità riguarda la possibilità di regalare le Stelle. Ovvero, i proprietari di canali Telegram possono organizzare un giveaway che preveda le Stelle come premio.

Telegram rilascia nuovi aggiornamenti utili

Le Stelle si aggiungono agli abbonamenti Premium della piattaforma. Inoltre, si vanno ad aggiungere anche i premi reali. Con quest’ultimi i proprietari dei canali potranno fidelizzare la propria community. Ma a cosa servono le Stelle? Quest’ultime possono essere usate su Telegram per acquistare abbonamenti nei canali, giochi nello store e mini app. Inoltre, permettono agli utenti di accedere a contenuti multimediali a pagamento.

La seconda novità in arrivo su Telegram riguarda l’Apertura rapida degli articoli all’interno del browser della piattaforma stessa. La funzione agisce sugli articoli, ottimizzandoli in base al dispositivo su cui si intende procedere con la lettura. Tale opzione era stata introdotta nel 2016. Era però limitata ai siti che supportavano la funzione. Ora, invece, la funzione riguarda tutti gli articoli grazie al browser-in-app. per poter sfruttare l’opzione su Telegram gli utenti devono cliccare sull’icona del menu browser. Qui basta poi selezionare la voce “Mostra apertura rapida”.

L’ultimo aggiornamento per Telegram non riguarda solo l’introduzione di nuove opzioni. L’update interviene anche su diversi bug. In tal modo la piattaforma punta a fornire un’esperienza utente sempre aggiornata e all’avanguardia. Gli aggiornamenti riguardano sia la versione mobile che quella desktop. Quest’ultime risultano entrambe molto più reattive dopo le correzioni.

L’aggiornamento recente in arrivo su Telegram dimostra l’impegno della piattaforma nei confronti degli utenti. Il mercato delle applicazioni di messaggistica è variegato e soprattutto molto competitivo. Con i continui aggiornamenti, Telegram si impegna a rendere il proprio servizio pronto a rispondere alle esigenze di tutti i suoi fruitori.