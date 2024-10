Il Sudafrica sembra finalmente voler prendere sul serio il tema delle energie rinnovabili, e le novità che arrivano da Città del Capo sono davvero promettenti. Tra i progetti in cantiere c’è il Wheeling Project, di cui si è parlato molto a luglio, ma la vera notizia è che Città del Capo si prepara a diventare la prima città del Sudafrica a possedere e gestire un impianto fotovoltaico. Già sono iniziati i lavori per costruire un parco solare da 7 MW, con l’idea di espanderlo fino a 10 MW in futuro. E non finisce qui: ci sarà anche un sistema di accumulo energetico con una capacità tra 5 e 8 MWh.

Il primo impianto fotovoltaico del Sudafrica a Città del Capo

Attualmente è aperta la gara d’appalto per questo progetto, che chiuderà il 20 novembre. Questo significa che diverse aziende hanno l’opportunità di presentare le loro proposte. L’impianto sarà situato ad Atlantis, un’area a circa 40 km a nord della città. I lavori sono stati affidati a Lesedi Technoserve, un consorzio che ha stimato un costo totale di 200 milioni di Rand sudafricani, che corrispondono a circa 10,36 milioni di euro. Si prevede che ci vorrà circa un anno per completare la costruzione e, una volta finito, il nuovo impianto sarà collegato direttamente alla rete elettrica.

Ma questo progetto non è solo un’iniziativa isolata. L’amministrazione di Città del Capo ha già in programma di finanziare altri progetti energetici nei prossimi anni, con un budget di ben 39,5 miliardi di Rand sudafricani, ovvero circa 2 miliardi di euro, destinati al periodo 2024-2027.

Il sindaco Geordin Hill-Lewis ha spiegato che queste iniziative fanno parte di una strategia energetica a lungo termine, soprattutto in un momento in cui i costi dell’energia da parte di Eskom, la compagnia statale dell’energia, sono aumentati del 44%. Questo rincaro ha reso la situazione insostenibile per molti cittadini. Hill-Lewis ha sottolineato l’importanza di agire concretamente affinché tutti possano accedere a un servizio essenziale come l’energia, senza dover affrontare bollette esorbitanti.

In conclusione, Città del Capo sembra tracciarsi una nuova strada verso un futuro energetico più sostenibile e responsabile. La costruzione di questo impianto fotovoltaico rappresenta un passo significativo in questa direzione, e la speranza è che possa fungere da modello per altre città del Sudafrica, contribuendo così a un’energia più pulita e accessibile per tutti.