Stanno emergendo sempre più informazioni sul nuovo Oppo Find X8. Qualche giorno fa MediaTek ha confermato la presenza del suo top di gamma Dimensity 9400 sui nuovi dispositivi della gamma Find X8. Ora invece è emerso in rete un video in cui viene mostrato il prossimo smartphone di Oppo. Secondo quanto emerso, inoltre, sembra che la serie verrà presentata in Cina il prossimo 24 ottobre.

Oppo Find X8: emersi nuovi dettagli con il suo arrivo imminente Il video emerso online viene mostrato il prossimo smartphone dell’azienda insieme al nuovissimo chip MediaTek. Nello specifico viene fatto riferimento a cosa riuscirà a fare il nuovo Oppo Find X8 con questo validissimo alleato. In particolare, ci si sofferma soprattutto sulle funzioni AI che verranno introdotte. Il video (e i suoi sottotitoli) sono in cinese, dettaglio che ha reso alquanto difficile comprendere i dettagli trapelati. La clip dura tre minuti e, secondo quanto emerso dalle immagini, il design del nuovo smartphone Oppo risulta molto interessante. Esaminando le immagini è possibile supporre che i lati lunghi dello schermo siano meno curvi rispetto al precedente Find X7. Inoltre, nel video viene mostrato anche il comparto fotografico del Find X8. Quest’ultimo è stato realizzato con Hasselblad e sembra presentare lo stesso impianto circolare dei suoi predecessori. Le informazioni emerse si vanno ad aggiungere ai dettagli già noti sullo smartphone e presentano un dispositivo estremamente interessante. Le immagini evidenziano anche interessanti dettagli riguardo il nuovo Dimensity 9400 che accompagnerà l’uscita del nuovo smartphone Oppo. In particolare, sembra che il chip presenti lo stesso design “all big core” del suo predecessore. Dettaglio particolarmente interessante per l’intero settore. Con la data di rilascio che si avvicina sempre di più è interessante scoprire nuovi dettagli sul prossimo smartphone di Oppo. È probabile che prossimamente emergano nuove informazioni e dettagli sulle specifiche del dispositivo che al momento sta già attirando l’attenzione di molti esperti ed appassionati.