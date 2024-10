Nuovo giorno, nuovi rumors e indiscrezioni sulla prossima serie di smartphone top di gamma di casa Oppo. Ci stiamo riferendo alla prossima serie Oppo Find X8. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha rivelato finalmente la data del suo debutto tramite una nuova immagine teaser. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Oppo Find X8, l’azienda conferma ufficialmente la data del suo debutto

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Oppo ha rivelato tramite una nuova immagine teaser la data del debutto ufficiale della sua nuova line up di smartphone top di gamma. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi Oppo Find X8. Questi ultimi saranno dunque annunciati ufficialmente durante un evento di presentazione il prossimo 24 ottobre 2024.

Questa, però, non è l’unica informazione rivelata dall’azienda tramite il teaser in questione. L’azienda ha infatti rivelato quale processore troveremo a bordo. Secondo quanto riportato, sappiamo che troveremo uno degli ultimi processori di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 9400. L’azienda non ha riportato quale modello sarà alimentato da questo soc. Per il momento, sappiamo che la line up sarà costituita da almeno tre modelli, tra cui Oppo Find X8, Oppo Find X8 Pro e Oppo Find X8 Ultra.

Per quanto riguarda quest’ultimo modello, si vocifera in rete la possibile presenza del soc Snapdragon 8 Gen 4. L’azienda ha inoltre garantito la presenza di una muova interfaccia utente personalizzata. Si tratta della nuova interfaccia denominata ColorOS 15 e quest’ultima dovrebbe garantire una maggiore fluidità e una maggiore efficienza generale.

Insomma, ormai non manca molto tempo alla presentazione ufficiale di questi nuovi dispositivi. Non ci resta dunque che attendere il debutto per avere tutte le conferme del caso. Ricordiamo comunque che, almeno dal punto di vista estetico, questa serie non deluderà. Ci sarà infatti un ampio display con cornici estremamente ottimizzate e con uno spessore molto ridotto di appena 7 mm.