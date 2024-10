Il G3 Ferrari non è un classico fornetto elettrico, ma una vera e propria istituzione per gli amanti della pizza, e non solo, infatti è un prodotto che nel corso degli anni ha conquistato il cuore, ed i palati di milioni di utenti nel mondo, con le sue ottime prestazioni, e le relative ridotte dimensioni.

Chiamato ufficialmente G3 Ferrari Pizza Express Delizia, nasce per offrire a tutti la possibilità di cuocere una pizza con risultati quasi professionali a casa, con il minimo ingombro, ciò è possibile con un termostato che può raggiungere anche i 400 gradi, ottenendo difatti una pizza fragrante con soli 5 minuti di cottura. Il tutto è possibile data la presenza di una doppia resistenza riscaldante, sia sopra che sotto, ed una perfetta coibentazione, che riduce al minimo la dispersione di calore.

Se premete qui avrete le offerte Amazon ed i codici sconto gratis in esclusiva sul vostro smartphone.

G3 Ferrari: la promozione su Amazon è da pazzi

Il fornetto per la pizza G3 Ferrari è un must have per gli utenti in Italia, può essere facilmente spostato, data la presenza di comode maniglie in plastica presenti nella parte superiore, ed oltrettutto ha un prezzo fortemente ribassato in questi giorni: il suo valore consigliato sarebbe di 109 euro, ma per l’occasione gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 79,99 euro per il suo acquisto nella colorazione selezionata. Lo potete comprare premendo qui.

La potenza massima che il fornetto può raggiungere in fase di utilizzo è di 1200W, di conseguenza non va a consumare nemmeno troppa energia, all’interno della confezione si può trovare il ricettario e le palette in alluminio, così da avere sin da subito tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto stesso. E’ presente un timer di 5 minuti con segnale acustico, al termine del quale verrà effettivamente emesso un segnale sonoro.