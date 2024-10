Alcuni ricercatori del MIT si dedicano attivamente a studi mirati ad accelerare il processo di decarbonizzazione intrapreso da molte nazioni. Tra le varie innovazioni e strategie proposte, si distingue l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale per rendere le interazioni fra i modelli linguistici simili a quelle umane, l’analisi delle strutture cristalline e l’ottimizzazione dei processi produttivi nell’industria pesante.

Un problema di importanza cruciale per il MIT

L’ultima novità del Massachusetts Institute of Technology è un dispositivo innovativo per la desalinizzazione dell’acqua marina, una sfida sempre più cruciale da affrontare per combattere la carenza di acqua potabile, accentuata dai periodi di siccità. Il team del MIT non si è limitato a progettare un sistema altamente efficiente, ma ha integrato anche un impianto fotovoltaico in grado di alimentarlo durante le operazioni.

Questo impianto solare, in fase di test, è concepito per monitorare le variazioni nella radiazione solare, regolando i processi di desalinizzazione in base all’intensità della luce. Quando la produzione di energia è massima, il sistema aumenta il suo ritmo di lavoro; al contrario, quando la luce diminuisce, il processo di desalinizzazione rallenta.

Attualmente, il prototipo è in funzione da sei mesi in New Mexico, dove desalinizza acque provenienti da falde salmastre. I ricercatori hanno osservato risultati straordinari, producendo quasi 5.000 litri di acqua dolce al giorno, sfruttando il 93,74% dell’energia generata dai moduli solari, il tutto richiedendo un accumulo di energia minimo.

La tecnologia impiega un sistema di elettrodialisi, dove gli ioni vengono trasferiti attraverso membrane selettivamente caricate. Il sistema regola automaticamente la portata e la densità di corrente in base alla potenza disponibile. L’approccio permette una rimozione del sale dall’acqua che si adatta in tempo reale alle fluttuazioni della luce solare, accelerando o rallentando il processo in risposta a cambiamenti meteorologici.

Acqua potabile per tutti

Questa innovazione potrebbe semplificare l’accesso all’acqua potabile per popolazioni in condizioni climatiche difficili e lontane dalle coste, dove le grandi centrali di desalinizzazione non sono praticabili. Inoltre, il sistema si dimostra utile anche in situazioni di emergenza, come eventi estremi che compromettano la rete elettrica.