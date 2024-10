God of War è stato uno dei videogiochi più amati di tutti i tempi. Negli anni sono stati rilasciati numerosi capitoli di questa daga, ma quelli più belli e amati sono stati sicuramente quelli classici ambientati in Grecia. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, proprio questi capitoli potrebbero ritornare ufficialmente, per la gioia di numerosi fan, sotto forma di versioni remastered. Vediamo qui di seguito quanto è emerso.

Nel corso delle ultime ore sono emerse delle indiscrezioni davvero succulente riguardanti uno dei videogiochi di punta di tutti i tempi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla famosa saga legata al personaggio di Kratos, ovvero God of War. Questa è stata una delle saghe più amate dai videogiocatori di tutto il mondo e ora sembra essere pronta a tornare.

Yes, the rumors are true, God of War Greek Saga REMASTERED (Not actual title) is in the works at Santa Monica Studios and Nixxes Software.

The development is finished and they are just waiting for an announcement release.

Releasing in 2025 with an announcement December-March. pic.twitter.com/8rV4TzDQaM

— Lunatic Ignus (@ignusthewise) October 10, 2024