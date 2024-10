Honor porta il Circle to Search a bordo dei suoi smartphone top di gamma

Il mondo di uno dei brand più famosi del momento sta cambiando rapidamente grazie all’intelligenza artificiale. Il discorso riguarda il marchio Honor, il quale anni fa nacque da una costola di Huawei per poi discostarsi definitivamente e prendere il largo da solo. Ad oggi non c’è il gioco nel mondo degli smartphone: Honor ha superato nettamente Mamma Huawei, facendo nascere diversi smartphone e raggruppando sotto la sua ala protettrice e una folta schiera di utenti. Durante le ultime ore è arrivata una notizia molto interessante che avvicina nettamente i device più potenti dell’azienda a quelli di altri marchi più navigati.

Secondo quanto riportato infatti, Honor ha ufficializzato l’arrivo di una funzionalità molto amata da quando c’è l’intelligenza artificiale: il Circle to Search. Quello che in Italia viene chiamato Cerchia e Cerca è ora disponibile ma solo a bordo di alcuni dei terminali del colosso cinese.

Honor lancia il Circle to Search a bordo dei suoi dispositivi più potenti

Dopo averlo visto sui Samsung Galaxy S24 e sui pieghevoli ma anche sui Pixel di Google, ecco che il Circle to Search arriva ufficialmente sugli smartphone Honor. L’azienda cinese ha ufficializzato l’arrivo della funzionalità AI solo su alcuni prodotti. In primi il Cerchia e Cerca arriva a bordo dei nuovi Honor 200 Series, ma anche su nuovo pieghevole, il più sottile al mondo, Honor Magic V3.

“I progressi dell’intelligenza artificiale stanno rivoluzionando il nostro modo di lavorare, apprendere, fare acquisti, creare contenuti e interagire con i dispositivi. Che si tratti di traduzioni, supporto per i compiti o semplicemente di ottenere informazioni su un’immagine vista sui social media, i nostri smartphone sono diventati lo strumento principale per cercare queste risposte. HONOR, un brand tecnologico con un approccio centrato sulle persone, si dedica a rendere l’IA accessibile a tutti. Grazie alla stretta collaborazione con Google e all’integrazione di questa tecnologia in due delle nostre linee di smartphone più amate, offriamo la possibilità di accedere facilmente a un vasto mondo di informazioni, migliorando il comfort e la praticità nella vita quotidiana“.