iOS: ora i biglietti di Ticketmaster arrivano sul Wallet

L’importanza di avere con sé lo smartphone oggi è ancor maggiore rispetto al passato e su questo non ci sono dubbi. Col passare del tempo i grandi produttori hanno generato soluzioni sempre più indispensabili ed Apple è testimone di tutto ciò. Avere con sé un iPhone significa avere in tasca un mondo pieno di possibilità, anche quando magari non si porta alcuna carta di credito, soldi e in alcuni casi documenti. Negli altri paesi del mondo, che non sono l’Italia, c’è già qualche governo che ha approvato i documenti in digitale, ma ben presto sarà il turno anche del Bel Paese.

Almeno per il momento, però, sta per arrivare una nuova soluzione molto interessante per chi è solito acquistare biglietti online per svariate tipologie di eventi. Stando a quanto riportato, infatti la celebre piattaforma Ticketmaster avrebbe deciso di offrire una possibilità a tutti gli utenti Apple con iOS 18.

Ticketmaster porta su iOS 18 i biglietti per il wallet: ora saranno compatibili

Era da tempo che le persone si auspicavano l’arrivo di una possibilità del genere ed ora ce l’hanno: a quanto pare con gli acquisti fatti su Ticketmaster si potrà sfruttare il wallet. In breve, tutti i biglietti comprati sulla celebre piattaforma, potranno essere inseriti all’interno del portafoglio digitale di un iPhone.

“Grazie al nuovo biglietto avanzato su Wallet, i fan possono immergersi nell’evento fin dal momento in cui salvano il loro pass su iPhone. Siamo davvero entusiasti di collaborare con Apple per offrire questa innovativa esperienza ai nostri utenti“.

Al momento questa possibilità non ha ancora debuttato e probabilmente bisognerà attendere in Italia per averla. Nel frattempo, l’esordio ufficiale è previsto per il prossimo 19 ottobre in occasione della partita di Los Angeles Football Club. A poter usufruire della funzionalità saranno solo ed esclusivamente gli utenti con iPhone che avranno aggiornato almeno alla prima versione di iOS 18.