Google ha rilasciato un annuncio particolarmente interessante per gli utenti che utilizzano l’intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato in un post ufficiale su X, Imagen 3 sarà disponibile gratuitamente per tutti coloro che usano Gemini. Sono compresi anche gli utenti che non hanno sottoscritto un abbonamento a pagamento.

Si tratta di un’opzione particolarmente utile per permettere all’intelligenza artificiale di diffondersi e diventare fruibile con più facilità da un numero sempre maggiore di utenti. Google: nuove opzioni utili per usare Imagen 3 Il generatore avanzato di immagini AI offre agli utenti di Mountain View una serie di vantaggi particolarmente utili. In particolare, con Imagen 3, Google intende accrescere il livello di realismo e la qualità delle immagini che vengono ideate con l’intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato da Google, è possibile parlare di elevato fotorealismo. Inoltre, il sistema sarà in grado di rispondere in modo più preciso alle istruzioni fornite dagli utenti. I nuovi contenuti ideati con tale procedimento risulteranno così meno artefatte rispetto a quelle precedentemente ottenute. Imagen 3 funziona in modo diverso rispetto alle altre piattaforme AI. A differenza di quest’ultime, infatti, Imagen 3 genera una sola immagine in base al prompt inserito dagli utenti. Dettaglio che può rappresentare insieme sia un vantaggio che uno svantaggio. Inoltre, è presente un ulteriore limite. Con il sistema, al momento, non è possibile generare immagini di persone. Le immagini generate presentano una risoluzione pari a 2048×2048 pixel. Ciò permette di ottenere un livello di dettaglio piuttosto buono. Secondo quanto riportato da Google, i contenuti saranno caratterizzati da colori vivaci e nitidi. Infine, è importante sottolineare che Imagen 3 presenta un’importante versatilità stilistica. Dettaglio che permette di generare immagini che si basano su arte digitale moderna o anche sugli oli più classici. Con tali opzioni Google fornisce agli utenti la possibilità di ottenere una vasta gamma di possibilità per dare voce alla propria creatività.