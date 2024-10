Il processo di digitalizzazione che coinvolge l’Italia sta evolvendo sempre di più. In particolare, uno dei settori che risultano maggiormente in crescita è quello dei pagamenti elettronici. A tal proposito, l’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano ha evidenziato alcune informazioni interessanti. Secondo quanto riportato, nei primi sei mesi dell’anno, i pagamenti effettuati con le carte hanno raggiunto circa 223milioni di euro. Quest’ultimo si traduce in un aumento dell’8,6% rispetto ai dati raccolti nello stesso periodo lo stesso anno.

Evolvono i pagamenti digitali: come procede il mercato italiano

Le transazioni digitali aumentano in modo costante. Ciò dimostra che gli italiani utilizzano sempre di più le carte per i propri pagamenti, anche per acquisti più piccoli. Riguardo a tale forma di pagamento, il contactless risulta essere la principale forma di pagamento utilizzata. Nel dettaglio, sono emersi oltre 130 miliardi di euro transati. Ciò ha portato ad una crescita del 23%. Inoltre, stanno aumentando anche i pagamenti effettuati con smartphone e wearable. Quest’ultimi hanno registrato un valore pari a 19,9 miliardi di euro. La crescita totale di tali opzioni è pari al 58%.

La diffusione di pagamenti di questo tipo dipende anche dall’avanzare dell’innovazione tecnologica. A tal proposito, oltre agli Smart e ai Mobile POS, si stanno diffondendo anche nuovi strumenti utili, come i Software POS, soluzioni cloud che permettono a qualsiasi dispositivo mobile di diventare un device per i pagamenti contactless.

Si tratta di opzioni estremamente vantaggiose che permettono agli utenti di accedere a modalità di pagamento sicure e veloci. Rappresentano un’alternativa utile per migliorare il sistema degli acquisti. L’evoluzione tecnologica sta spingendo sempre di più in tale direzione. L’Italia non fa eccezione e i recenti dati registrati negli ultimi anni evidenziano come anche la nostra Penisola si stia adeguando sempre di più ai nuovi sistemi utilizzati per le forme di pagamento digitali.