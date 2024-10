Sony è una delle realtà più in voga per quanto riguarda il reparto audio, azienda capace di far valere tutta la propria esperienza nella realizzazione, e commercializzazione, di prodotti di altissimo livello, capaci di spingere milioni di utenti all’acquisto. Uno dei modelli dal migliore rapporto qualità/prezzo è sicuramente Sony WH-CH720N, si tratta di cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore, ed alcune caratteristiche tecniche che le elevano verso un livello superiore.

Il prodotto parte dalla connessione multipoint, ciò sta a significare che il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di collegarle simultaneamente a più device, in modo tale, ad esempio, di poter rispondere alle chiamate dallo smartphone ed ascoltare la musica dal notebook, senza doverle scollegare in alcun modo. Sono cuffie bluetooth, che si collegano di conseguenza senza l’ausilio di un filo, e risultano essere compatibili con qualsiasi sistema operativo presente in commercio.

Ricevete le nuove offerte Amazon con i codici sconto gratis, solo iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato, che trovate qui.

Cuffie Sony: il prezzo Amazon è uno dei migliori

Cuffie decisamente economiche, soprattutto considerando la qualità che sono in grado di offrire, le Sony WH-CH720N sono in vendita in genere ad un listino di 90 euro, ultimamente hanno raggiunto il prezzo più basso di 75,99 euro, per venire scontate in questi giorni a soli 69,99 euro, sempre con garanzia valida 2 anni. Le potete ordinare al seguente link.

La batteria, completamente ricaricabile tramite l’ausilio di una porta USB-C, riesce a raggiungere una autonomia complessiva della durata di 35 ore di utilizzo continuativo, in questo modo l’utente le può utilizzare senza problemi e pensieri in mobilità nel lungo periodo. Inoltre, la cancellazione attiva del rumore rappresenta un plus non da poco per la fascia di prezzo di posizionamento, il potersi staccare completamente dall’ambiente circostante permette a tutti gli effetti di ascoltare musica, podcast o chiamate in santa pace, senza interferenze.