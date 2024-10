Lime porta le sue bici elettriche in sharing a Napoli

È fondamentale rendere le città al livello di tutte quelle europee anche in Italia ed è per tale motivo che si spinge sempre di più per inserire dei servizi nuovi. Durante l’ultimo periodo, è stato possibile notare come i servizi sharing di mobilità siano cresciuti ed oggi il discorso tocca da vicino la città regina del mezzogiorno, ovvero Napoli.

Nel capoluogo campano, infatti stanno per arrivare ufficialmente le bici elettriche di quarta generazione di Lime. Si tratta dunque della quarta città italiana in cui arriva l’azienda, che ha coperto già a Torino, Roma e Milano. Tra i motivi per cui è arrivata la nuova flotta, c’è anche quello di voler adottare la mobilità sostenibile, incoraggiando gli utenti a lasciare a casa le loro auto. Il traffico a Napoli è infatti fuori dalla norma e spesso comporta diversi disagi.

A Napoli arrivano le nuove bici elettriche di Lime

A bordo delle nuove bici elettriche che stanno per arrivare a Napoli da parte di Lime ci sono le migliori tecnologie riguardanti il settore dello sharing. Le batterie sono intercambiabili e durano sette anni, favorendo dunque la longevità delle biciclette. A bordo della nuova generazione, il motore è inoltre più efficiente e riesce ad affrontare al meglio le salite. C’è inoltre anche il supporto per lo smartphone. Queste sono le parole da parte di Matteo Cioffi, attualmente direttore Regionale per l’Europa Centrale di Lime:

“Siamo orgogliosi di essere l’unico servizio di micromobilità che gestisce internamente la progettazione dei propri veicoli e delle batterie. Questo ci consente di offrire soluzioni tecnologiche all’avanguardia, semplici da usare e, soprattutto, sostenibili. Allo stesso tempo, ribadiamo l’importanza di ridurre l’uso delle auto private nelle aree urbane, promuovendo la bicicletta come mezzo di trasporto. Siamo quindi felici di offrire ai cittadini di Napoli le nostre nuove e-bike, rinomate per essere tra le migliori sul mercato, e di garantire un servizio affidabile, ecologico e di altissima qualità“.